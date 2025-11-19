Le capitali del miele nelle Madonie: ecco dove si trovano più alveari

Le Madonie sono un mosaico di boschi, altipiani e vallate che cambiano colore a seconda della stagione. In primavera vibrano di biancospino, cardo, sulla e zagare; in estate profumano di rosmarino e fiori selvatici; in autunno si accendono di castagni e querce. È in questo scenario che prende forma uno dei patrimoni più preziosi del territorio: il miele. Non un miele qualunque, ma una produzione che nasce dalla biodiversità unica di una delle aree naturali più ricche della Sicilia. Il Censimento dell’Agricoltura 2020 ci consegna oggi una mappa sorprendente e spesso ignorata: quella dei comuni madoniti con il maggior numero di alveari, quindi dei luoghi dove il miele è davvero un’eccellenza radicata.

La riga dedicata agli alveari nel dataset ISTAT mostra una fotografia molto chiara. Le “capitali del miele” non sono i borghi più popolati, né quelli più turistici, ma quei paesi che custodiscono ancora una forte relazione con la terra, i boschi, le fioriture spontanee e la pastorizia vegetale. In testa a questa classifica c’è Caltavuturo, che con 412 alveari censiti domina l’apicoltura madonita. È un numero imponente, soprattutto se si considera che la produzione di miele richiede un territorio sano, vario, ricco di essenze aromatiche e privo di inquinamenti chimici. Caltavuturo è tutto questo: un altopiano dove le api trovano nutrimento costante, circondate da castagneti, prati e fiori spontanei che rendono il miele di questa zona uno dei più profumati e caratteristici della Sicilia.

Subito dopo troviamo Castelbuono, che con 355 alveari conferma la sua vocazione agricola antica. In questo borgo, noto per le sue tradizioni gastronomiche, l’apicoltura non è solo un mestiere, ma un’identità culturale. Le api lavorano tra i castagni, i boschi del Parco delle Madonie e le fioriture che circondano il paese. Non stupisce che proprio qui nascano mieli di castagno e millefiori particolarmente intensi, capaci di raccontare la purezza dell’ambiente circostante. Accanto a Castelbuono c’è Collesano, altro comune dalla forte vocazione rurale, che con 325 alveari conferma una presenza apistica stabile, vivace e profondamente radicata nel territorio.

La mappa del miele continua con Cerda, paese dei carciofi ma anche ricco di zone fiorite e declivi ideali per l’apicoltura, che segna 240 alveari. Seguono Polizzi Generosa con 152, Lascari con 129 e Alia con 126, confermando che l’entroterra madonita, sia in alta che in media montagna, è il vero cuore pulsante della produzione di miele. Qui l’ambiente è più naturale, meno inquinato, più adatto alla vita delle api, che trovano pascoli floreali continui e una ricchezza botanica raramente riscontrabile altrove.

Più modesti ma comunque significativi sono i numeri di Pollina con 90 alveari, e di Petralia Sottana e Geraci Siculo, ciascuno con 75. È curioso notare che proprio Petralia e Geraci, gigantesche potenze della zootecnia, non guidino l’apicoltura, segno che ciascun territorio ha una sua precisa specializzazione agricola. L’apicoltura, infatti, richiede spazi floristicamente continui, accessibili e privi di competizione chimica, elementi che in alcuni comuni sono più presenti che in altri.

Sul versante opposto troviamo la costa. Cefalù, nonostante la sua notorietà e la sua economia legata al turismo, registra appena 31 alveari. È un dato che racconta molto. La fascia costiera è ormai quasi interamente urbanizzata, con pochissimi spazi agricoli residui. Le api hanno bisogno di flora spontanea, di terreni puliti, di boschi e macchia mediterranea non contaminata. L’espansione edilizia, il traffico, la cementificazione e la riduzione delle aree agricole hanno reso la costa un luogo sempre meno adatto all’apicoltura. A questo si aggiunge un altro fattore determinante: la difficoltà, per i piccoli produttori dell’entroterra, di entrare nel mercato commerciale cefaludese, spesso occupato da prodotti della grande distribuzione, talvolta provenienti da fuori Sicilia o dall’estero. Così, paradossalmente, uno dei territori più visitati della regione consuma pochissimo del miele che si produce a pochi chilometri di distanza.

Le Madonie interne si confermano, dunque, il vero scrigno del miele siciliano. Qui la natura è più forte, più integra, più protetta. Le api possono seguire il ritmo delle stagioni senza dover competere con pesticidi o monoculture estensive.

Il censimento non è solo un elenco di numeri, ma una lente che ci permette di capire come sta cambiando il territorio. L’apicoltura cresce dove cresce il rispetto per l’ambiente, dove la montagna è ancora viva, dove la terra non è stata consumata dal cemento o da colture intensive. È una produzione che non solo salvaguarda le api, ma anche l’economia dei borghi. Incrementare la presenza di alveari significa alimentare una filiera che va dall’agricoltore all’artigiano del miele, fino al turismo esperienziale, con visite agli apiari, degustazioni e percorsi dedicati.

La sfida, oggi, è creare un ponte più forte tra questi comuni produttori e i grandi flussi turistici della costa. Il miele delle Madonie è un tesoro che merita più visibilità, più distribuzione locale, più spazio nelle cucine di Cefalù e nei mercati del territorio. Non si tratta solo di valorizzare un prodotto tipico, ma di rafforzare un’economia che nasce dalla natura, dal paesaggio, dalla biodiversità e dal lavoro di famiglie che da generazioni custodiscono un equilibrio fragile ma prezioso.

Le capitali del miele madonita ci mostrano una verità semplice: dove l’ambiente è più rispettato, dove la montagna respira, dove la terra è viva, le api prosperano. E con loro prospera un intero territorio che ha ancora molto da raccontare.