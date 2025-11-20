Cefalù non è il paese più giovane delle Madonie: i dati 0–15 anni ribaltano ogni convinzione

Per anni si è pensato che Cefalù fosse il centro “giovane” delle Madonie, quello con più bambini, ragazzi e famiglie in crescita. Una città dinamica, attrattiva e con un costante ricambio generazionale. I nuovi dati ISTAT sulla popolazione 0–15 anni dicono invece il contrario: Cefalù non è affatto il comune più giovane del territorio. Anzi, sei paesi madoniti lo superano, alcuni anche in modo netto. Il mito della “Cefalù giovane” si incrina e lascia spazio a una fotografia demografica molto più complessa e sorprendente.

La classifica che non ti aspetti: Cefalù è solo settima

Lascari è il comune con la più alta percentuale di giovani: 12,06% della popolazione rientra nella fascia 0–15 anni, quasi due punti in più rispetto a Cefalù. Subito dopo si posizionano Alia (11,95%), Scillato (11,93%) e Campofelice di Roccella (11,80%), anch’essi sopra la soglia dell’undici per cento. Seguono Valledolmo e Collesano. Cefalù arriva solo al settimo posto, con una percentuale del 10,82%, inferiore a ben sei comuni del territorio.

Questa non è una variazione marginale: significa che, rispetto al numero totale degli abitanti, ci sono paesi piccoli e medi delle Madonie che, proporzionalmente, crescono più di Cefalù dal punto di vista giovanile.

Perché è un dato così importante

Il peso demografico della fascia 0–15 anni è considerato il termometro del futuro di un territorio. Indica quanti bambini nascono, quante famiglie giovani decidono di restare o trasferirsi e quante scuole, servizi, attività sportive e culturali possono restare in vita. Una percentuale alta significa stabilità e prospettiva. Una percentuale bassa indica un territorio che invecchia e tende lentamente alla contrazione.

Cefalù, pur essendo un polo turistico e un centro economicamente vivace, non conquista la leadership demografica giovanile. Questo apre una riflessione profonda su come si stia trasformando la città: più servizi, più ricchezza, più opportunità, ma una proporzione di giovani non così dominante come spesso si racconta.

Il paradosso dei micro-comuni che resistono

Lascari, Alia e Scillato — comuni piccoli, spesso percepiti come marginali — superano Cefalù nella presenza di giovani famiglie. Sono aree più tranquille, con costi di vita più bassi, case più accessibili e comunità coese. In questi luoghi la natalità resiste, nonostante lo spopolamento che caratterizza le zone interne.

Campofelice di Roccella, invece, conferma il suo ruolo di comune costiero in forte crescita, con un trend che coinvolge anche la fascia giovanile.

Cefalù al centro ma non in testa

Con il suo 10,82%, Cefalù resta comunque sopra la media di molte realtà madonite. Ma non primeggia. E questo è il vero dato da sottolineare. I numeri mostrano che le famiglie con figli non stanno scegliendo massicciamente Cefalù come luogo di residenza principale. I motivi possono essere diversi: costo della vita più alto, carenza di spazi abitativi adeguati, mobilità complessa, attrattività turistica che spinge i residenti verso altri paesi più vivibili.

La città deve quindi interrogarsi su come attrarre più stabilmente i nuclei familiari e non solo turisti o residenti temporanei.

Il grande divario con i comuni più anziani

Mentre alcuni paesi si collocano sopra l’11%, altri registrano percentuali inferiori all’8%. Sclafani Bagni, Isnello e Polizzi Generosa sono gli esempi più estremi di una crisi demografica ormai strutturale. Un divario che rivela la geografia della Madonie: centri che resistono e centri che rischiano la scomparsa.

Cefalù non perde giovani: perde la leadership

L’aspetto più interessante del dato non è tanto la percentuale in sé, che resta buona, ma il confronto. Non è vero che Cefalù è la città più giovane. Non è nemmeno tra le prime cinque. Questo cambia radicalmente la percezione diffusa e invita a leggere la realtà demografica con maggiore attenzione.

Cefalù è strategica, vitale, importante. Ma non è il motore giovanile delle Madonie. E questa sorprendente verità apre nuove strade editoriali e politiche: scuola, affitti, servizi, politiche per la natalità, mobilità casa-lavoro, equilibrio tra turismo e residenza.

Una conclusione netta

I numeri dicono chiaramente che il futuro demografico della Madonie non si gioca solo a Cefalù. Anzi, passa sempre più da piccoli centri che, contro ogni aspettativa, mostrano proporzioni giovanili più alte. La sfida per il territorio sarà capire perché accade e come trasformare questi dati in sviluppo reale.