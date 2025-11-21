Cefalù città generosa: il Lions Club celebra il successo della Colletta Alimentare

La presidente Sonia Di Gaudio: “Un risultato che parla di comunità”
Anche quest’anno Cefalù ha dimostrato di essere una comunità capace di trasformare l’attenzione verso l’altro in gesti concreti. Ne è prova il brillante risultato della Colletta Alimentare 2025, coordinata dal Lions Club Cefalù, presieduto da Sonia Di Gaudio, che con eleganza e spirito di servizio rappresenta uno dei presìdi più attivi del volontariato territoriale.
798 kg di generosità GRAZIE AL SUPERMERCATO DECO’
Dal Lions Club trapela una soddisfazione pacata ma profonda:
«Al supermercato Decò di Cefalù – punto gestito interamente da noi Lions —-abbiamo raccolto 798 chilogrammi di derrate alimentari, suddivisi in 69 cartoni. Tutto il materiale sarà destinato alla Casa di Accoglienza della Parrocchia di San Francesco, che quotidianamente sostiene famiglie e persone in difficoltà».
Una cifra che non è solo un dato: è un racconto. Racconta di mani che hanno donato, di operatori che hanno sorriso, di volontari che hanno dedicato tempo e cuore. Racconta, soprattutto, di una città che non rimane indifferente.
Un Lions Club radicato nel territorio
Il Lions Club Cefalù — realtà ormai storica nel tessuto sociale cittadino — continua a distinguersi per la capacità di coniugare progettualità, presenza e cura del bene comune. Sotto la guida della presidente Sonia Di Gaudio, si conferma un punto di riferimento per chi crede in una società più attenta ai bisogni, più responsabile e più unita.
Lions Clubs International: “We Serve”
A livello globale, il Lions Clubs International è la più grande organizzazione di servizio del mondo, nata nel 1917 e attiva oggi in oltre 200 Paesi e aree geografiche. Il motto, “We Serve”, non è uno slogan ma un impegno: operare dove c’è necessità, promuovere la dignità umana, sostenere le comunità attraverso progetti duraturi.
I Lions si distinguono per interventi in cinque grandi aree di servizio globale:
- Vista, con programmi di prevenzione e screening;
- Fame, con raccolte alimentari e sostegno alle mense;
- Ambiente, con progetti di tutela e sensibilizzazione;
- Cancro pediatrico;
- Diabete, con campagne educative e di prevenzione.
Nel solco di questa missione internazionale, il Lions Club Cefalù interpreta con sobria efficacia la cultura del servizio: trasformare piccoli gesti in grandi significati.