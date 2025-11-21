Cefalù città generosa: il Lions Club celebra il successo della Colletta Alimentare



La presidente Sonia Di Gaudio: “Un risultato che parla di comunità”

Anche quest’anno Cefalù ha dimostrato di essere una comunità capace di trasformare l’attenzione verso l’altro in gesti concreti. Ne è prova il brillante risultato della Colletta Alimentare 2025, coordinata dal Lions Club Cefalù, presieduto da Sonia Di Gaudio, che con eleganza e spirito di servizio rappresenta uno dei presìdi più attivi del volontariato territoriale.

798 kg di generosità GRAZIE AL SUPERMERCATO DECO’

Dal Lions Club trapela una soddisfazione pacata ma profonda:

«Al supermercato Decò di Cefalù – punto gestito interamente da noi Lions —-abbiamo raccolto 798 chilogrammi di derrate alimentari, suddivisi in 69 cartoni. Tutto il materiale sarà destinato alla Casa di Accoglienza della Parrocchia di San Francesco, che quotidianamente sostiene famiglie e persone in difficoltà».

Una cifra che non è solo un dato: è un racconto. Racconta di mani che hanno donato, di operatori che hanno sorriso, di volontari che hanno dedicato tempo e cuore. Racconta, soprattutto, di una città che non rimane indifferente.

Un Lions Club radicato nel territorio

Il Lions Club Cefalù — realtà ormai storica nel tessuto sociale cittadino — continua a distinguersi per la capacità di coniugare progettualità, presenza e cura del bene comune. Sotto la guida della presidente Sonia Di Gaudio, si conferma un punto di riferimento per chi crede in una società più attenta ai bisogni, più responsabile e più unita.

Lions Clubs International: “We Serve”

A livello globale, il Lions Clubs International è la più grande organizzazione di servizio del mondo, nata nel 1917 e attiva oggi in oltre 200 Paesi e aree geografiche. Il motto, “We Serve”, non è uno slogan ma un impegno: operare dove c’è necessità, promuovere la dignità umana, sostenere le comunità attraverso progetti duraturi.

I Lions si distinguono per interventi in cinque grandi aree di servizio globale:

Vista , con programmi di prevenzione e screening;

, con programmi di prevenzione e screening; Fame , con raccolte alimentari e sostegno alle mense;

, con raccolte alimentari e sostegno alle mense; Ambiente , con progetti di tutela e sensibilizzazione;

, con progetti di tutela e sensibilizzazione; Cancro pediatrico ;

; Diabete, con campagne educative e di prevenzione.

Nel solco di questa missione internazionale, il Lions Club Cefalù interpreta con sobria efficacia la cultura del servizio: trasformare piccoli gesti in grandi significati.

La Colletta Alimentare non è soltanto un appuntamento annuale: Anche quest’anno Cefalù ha mostrato un volto solidale e partecipe, capace di superare diffidenze e di rispondere con un sì semplice, diretto, umano. La presidente Di Gaudio e i soci Lions sottolineano che il merito è della comunità: “Questi risultati sono di tutti. Noi siamo solo strumenti: è Cefalù che ha donato. In un tempo che spesso divide, la solidarietà ricompone. E Cefalù, COME SEMPRE, dimostra di saperlo fare con una eleganza che non si ostenta, ma che si riconosce”. We Serve