Cefalù e Taormina: due città che crescono, ma solo una investe davvero nel futuro

Cefalù e Taormina sono due icone della Sicilia: una la capitale del turismo normanno, l’altra la terrazza internazionale sul Mediterraneo. Entrambe attirano visitatori da tutto il mondo, entrambe generano ricchezza, entrambe hanno un rapporto storico con seconde case, alberghi, ristoranti, indotto commerciale. Eppure, guardando i dati bancari degli ultimi sette anni, emerge una differenza netta: Cefalù accumula risparmi ma presta sempre meno, mentre Taormina continua a investire e a mantenere vivo il rapporto tra risparmio e credito.

Non è un dettaglio tecnico. È una frattura strategica: riguarda come le due città trasformano ricchezza in sviluppo, idee in progetti, turismo in economia reale.

L’analisi dei dati 2015–2022 mostra un contrasto profondo che racconta due modelli di città: una che guarda avanti, l’altra che rischia di rimanere ferma pur crescendo.

Il risparmio: una crescita parallela

Il primo elemento che accomuna le due città è il forte aumento dei depositi bancari. Sia Cefalù che Taormina vedono crescere in modo significativo la liquidità accumulata da famiglie, imprese e attività turistiche.

Cefalù 2015: 145,9 milioni di euro 2022: 243,0 milioni Crescita: +66,6%

Taormina 2015: 124,0 milioni 2022: 206,7 milioni Crescita: +66,7%



La dinamica è quasi identica: una crescita superiore al 65% in sette anni. Un risultato che riflette diversi fattori: aumento del turismo, redditi importati da residenti non locali, seconde case affittate, attività che generano flussi costanti di denaro, nuove forme di ospitalità. Qui Cefalù e Taormina si somigliano moltissimo. Entrambe sono città che producono risparmio. Entrambe attraggono liquidità. Entrambe hanno un tessuto economico vivo, nonostante la stagionalità e le difficoltà strutturali della Sicilia. Ma il nodo cruciale non è quanto si risparmia. È cosa si fa di quel risparmio.

Prestiti: due linee opposte

Il cuore dell’analisi sta nei prestiti, cioè nella capacità di trasformare i soldi depositati in investimenti reali: alberghi, ristoranti, ristrutturazioni importanti, apertura di nuove attività, infrastrutture turistiche, attività produttive che guardano oltre la stagione estiva.

E qui si vede la vera differenza.

Cefalù Prestiti 2015: 138,3 milioni Prestiti 2022: 129,7 milioni Variazione: –6,3%

Taormina Prestiti 2015: 181,5 milioni Prestiti 2022: 197,2 milioni Variazione: +8,7%



Cefalù perde credito. Taormina ne guadagna. La prima città viene percepita dal sistema bancario come un luogo dove raccogliere risparmio, la seconda come un luogo dove vale la pena investire. Ma il dato ancora più significativo è il rapporto prestiti/depositi.

Il rapporto prestiti-depositi: l’indicatore che dice tutto

Il rapporto tra i prestiti concessi e i depositi raccolti misura quanto le banche “credano” nell’economia di un territorio.

Cefalù nel 2015 : i prestiti erano pari al 95% dei depositi

: i prestiti erano pari al dei depositi Cefalù nel 2022: i prestiti scendono al 53% dei depositi

Cosa significa? Che per ogni 100 euro risparmiati dai cefaludesi, solo 53 tornano in città sotto forma di mutui e finanziamenti. Gli altri restano immobilizzati o vengono usati altrove.

Taormina, invece, mostra un altro mondo:

Taormina nel 2015 : prestiti pari al 146% dei depositi

: prestiti pari al dei depositi Taormina nel 2022: prestiti pari al 95% dei depositi

La città ionica non solo conferma la fiducia del sistema bancario, ma mantiene una dinamica che indica vitalità, progettualità, investimento strutturale.

Conclusione:

Taormina continua a trasformare risparmio in progetti.

Cefalù accumula soldi che però non diventano economia reale.

Il ruolo degli sportelli: meno banche, meno prossimità

Anche il numero degli sportelli cambiato nel tempo influisce sulle dinamiche finanziarie locali.

Cefalù 2015: 7 sportelli 2022: 5 sportelli Perdita: –28%

Taormina 2015: 10 sportelli 2022: 9 sportelli Perdita: molto più contenuta



La riduzione degli sportelli a Cefalù non è solo una questione logistica: è un segnale che la relazione banca-impresa-famiglia si è indebolita.

Meno filiali significa:

meno consulenza

meno credito di prossimità

meno conoscenza diretta del territorio

più distanza tra chi chiede e chi decide

Taormina mantiene una struttura più solida, più vicina ai cittadini e agli imprenditori. Questo conta più di quanto sembri: numerose ricerche mostrano che nei territori con chiusura degli sportelli cala anche l’erogazione del credito.

Cefalù: una cassaforte che rischia di restare chiusa

Analizzando la storia che i numeri raccontano, emerge un paradosso evidente: Cefalù non è una città povera, anzi produce risparmio a livelli altissimi. Ma questo risparmio non viene utilizzato per investire in:

modernizzazione delle strutture ricettive

digitalizzazione e innovazione del turismo

riqualificazione urbana

start-up locali

rigenerazione di immobili inutilizzati

servizi permanenti che estendano la stagione

Sembra esserci un sistema bancario prudente, forse troppo prudente, che preferisce non rischiare e che considera Cefalù più come un luogo “sicuro” dove mantenere depositi, e meno come un luogo dove finanziare crescita.

Il rischio?

Che la città diventi una grande cassaforte, piena di denaro ma povera di investimenti.

Un territorio dove il valore creato non si traduce in nuove opportunità di lavoro, innovazione, crescita sociale.

Taormina: un modello che continua a investire

Taormina, pur con difficoltà e crisi stagionali, mantiene un profilo completamente diverso. Il suo credito cresce, anche se lentamente, e resta vicino ai depositi raccolti. Ciò indica che:

gli imprenditori continuano a presentare progetti

le banche continuano a considerarli affidabili

il territorio è visto come un motore, non una semplice riserva

Questo significa che:

si investe in ristrutturazioni alberghiere

si aprono nuove attività di fascia medio-alta

si finanziano operazioni immobiliari turistiche

si sostiene la competitività internazionale del brand Taormina

Il messaggio è chiaro: Taormina guarda avanti. Usa la banca come leva di sviluppo, non come un salvadanaio. Ha un’economia che non si limita a custodire ricchezza, ma la reinveste.

Due modelli di futuro opposti

Il confronto tra Cefalù e Taormina non è solo una questione finanziaria, ma culturale ed economica.

Cefalù è una città ad altissimo potenziale, che genera risparmio ma non riesce a trasformarlo in sviluppo.

Taormina è una città che, pur con complessità e fragilità, mantiene un forte legame tra risparmio e credito, tra ricchezza e progettualità.

Nel lungo periodo, questo può produrre due traiettorie completamente diverse:

una città che cresce nel suo patrimonio finanziario ma resta ferma sul piano economico e infrastrutturale

un’altra che continua, nonostante tutto, a rinnovarsi e a investire nel proprio futuro

Il rischio è che Cefalù diventi un luogo sempre più ricco solo nei numeri, mentre Taormina resti ricca nelle opportunità concrete.

La domanda finale: dove si vuole andare?

La fotografia di oggi non determina il domani. Ma lo orienta.

Cefalù ha due strade davanti:

continuare a essere un luogo che produce risparmio ma non investimenti, oppure diventare un territorio che trasforma la propria ricchezza in sviluppo, proprio come fa Taormina.

Il punto non è imitare Taormina, ma capire che senza credito non c’è futuro. Senza progetti finanziati, non si costruisce nulla. Senza trasformazione, un’economia turistica rischia di diventare fragile, stagionale, dipendente da pochi fattori esterni. Il vero tema è se la città vorrà – e saprà – costruire le condizioni affinché le banche tornino a investire, le imprese abbiano fiducia a chiedere credito e il risparmio diventi davvero motore e non soltanto deposito.

Cefalù e Taormina oggi si somigliano nella ricchezza.

Domani potrebbe emergere la differenza nella visione.