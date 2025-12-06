I giovani che non ci sono più: cosa dicono davvero i numeri sulla fuga da Cefalù

Negli ultimi anni, a Cefalù, si è parlato molto di turismo, di presenze record, di nuove strutture ricettive e di investimenti immobiliari. Molto meno si è parlato di chi, in silenzio, la città la sta lasciando. Eppure sono proprio i numeri demografici e fiscali a raccontare la storia più inquietante: Cefalù sta perdendo i suoi giovani. Non si tratta di una percezione vaga, ma di una tendenza chiara. Le fasce d’età più dinamiche – quelle che vanno dai 18 ai 40 anni – si assottigliano, mentre cresce il peso degli anziani e dei pensionati. È il risultato combinato di tre processi: il calo delle nascite, l’aumento dei costi della vita e l’assenza di opportunità stabili che convincano le nuove generazioni a rimanere.

Dai redditi bassi alla valigia in mano

I dati sui redditi mostrano un segnale preciso: i contribuenti con meno di 10.000 euro l’anno sono diminuiti di quasi mille unità in poco più di un decennio. Non sono improvvisamente diventati tutti più ricchi. Semplicemente, molti non ci sono più. Chi si affaccia al mondo del lavoro con contratti stagionali, part-time, collaborazioni fragili o lavori saltuari spesso non riesce a costruire un progetto di vita a Cefalù. Dopo qualche estate passata tra un’occupazione e l’altra, la soluzione più logica diventa partire: verso Palermo, verso il Nord Italia, verso l’estero. È una fuga silenziosa, che non fa notizia come le grandi inaugurazioni o gli arrivi dei pullman turistici, ma che svuota lentamente la città dall’interno.

Quando la città diventa troppo cara per chi ci nasce

Il boom degli affitti brevi e la trasformazione del patrimonio immobiliare in prodotto turistico hanno un effetto diretto sui giovani. Un monolocale che un tempo poteva essere affittato a una coppia o a uno studente oggi, in molti casi, viene destinato ai visitatori. Le case in vendita hanno prezzi spinti verso l’alto dalla domanda di seconde case e investimenti esterni. Risultato: vivere a Cefalù diventa sempre più costoso proprio per chi vi è nato. Se a questo si aggiunge un mercato del lavoro che offre soprattutto impieghi stagionali, è facile capire perché tanti ragazzi scelgano di andare via. Restare significa accettare stipendi bassi, affitti alti e pochissime prospettive di crescita.

Una storia familiare che scava nel dolore e cerca la luce Il Sottile filo delle anime

di Liana D'Angelo Un romanzo intenso, che racconta ciò che accade davvero nelle case. Una storia che tocca corde profonde, riportando alla luce verità che troppo spesso restano nascoste. ❤️ Acquista su Amazon Basta un click e arriva a casa tua

Giovani dipendenti ma non protagonisti

I dati sul lavoro dipendente mostrano un aumento importante dei contratti di lavoro negli ultimi anni. A prima vista potrebbe sembrare una buona notizia. In realtà, dentro questo aumento, c’è un paradosso: cresce il numero di giovani che lavorano come dipendenti, spesso in strutture turistiche o in servizi collegati, ma diminuisce la possibilità di diventare protagonisti dell’economia locale. Il lavoro c’è, ma è un lavoro che raramente conduce all’indipendenza economica. Non si accumula capitale, non si aprono nuove imprese, non si investe sul territorio. Le giovani generazioni lavorano, ma faticano a sentirsi parte di un progetto di città.

Una città che rischia di perdere il suo futuro

Ogni giovane che parte porta con sé qualcosa che non torna più: competenze, energie, relazioni, desideri, idee. È un capitale invisibile che non entra nelle statistiche fiscali ma che fa la differenza tra una città viva e una città che invecchia. Le proiezioni al 2050 parlano chiaro: anche Cefalù, nonostante la forza del turismo, perderà residenti. Se a scendere sono soprattutto i giovani e le famiglie, la città diventerà più benestante ma sempre meno vitale. Le scuole si svuoteranno, le iniziative culturali avranno meno pubblico, le associazioni faranno più fatica a trovare volontari e dirigenti. È un impoverimento silenzioso che oggi non si vede, ma che domani sarà evidente a tutti.

Fermare la fuga è possibile

I numeri non sono una condanna, ma un avvertimento. Fermare la fuga dei giovani significa lavorare su tre fronti: accesso alla casa, qualità del lavoro e sostegno all’imprenditoria giovanile. Servono politiche che limitino la trasformazione totale del centro storico in albergo diffuso, che incentivino contratti più stabili, che aiutino chi vuole aprire un’attività a farlo senza essere schiacciato da costi insostenibili. Se questo non accadrà, Cefalù continuerà ad apparire piena nelle foto estive ma sempre più vuota nelle statistiche. E quando una città perde i suoi giovani, non perde solo qualche numero: perde la possibilità di immaginare il proprio futuro.