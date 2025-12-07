Giuseppe Battaglia debutta su Mediaset Infinity con “The Lookmaker Institute”

Un traguardo importante, atteso da mesi, diventa finalmente realtà: Giuseppe Battaglia, hairstylist di Cefalù e titolare del salone VIRTUÓSO in via Antonio Gramsci 75, debutterà ufficialmente nel nuovo reality dedicato al mondo dell’hair styling “The Lookmaker Institute – L’Accademia dell’Immagine”, in uscita martedì 9 dicembre 2025 su Mediaset Infinity.

L’avventura di Giuseppe inizia molto prima della messa in onda. A giugno 2025, infatti, arriva la notizia della sua selezione tra i concorrenti provenienti da tutta Italia: un riconoscimento prestigioso che premia talento, tecnica e una visione artistica ormai riconosciuta nel panorama siciliano. Le registrazioni del programma si sono svolte a Roma, negli studi televisivi, dal 6 al 9 luglio, coinvolgendo hairstylist professionisti chiamati a sfidarsi in prove di creatività, precisione e interpretazione dello stile.

“Sono entusiasta di questa esperienza – racconta Giuseppe – per me è un’opportunità per mettermi in gioco, rappresentare la mia città e far conoscere il mio stile e la mia filosofia di lavoro”.

Un messaggio autentico, che racchiude l’emozione e la determinazione con cui ha affrontato ogni fase del percorso.

Il programma, composto da 9 puntate, offrirà una vetrina d’eccezione sul mondo dell’hair styling professionale: sfide tecniche, trasformazioni sorprendenti, momenti di forte impatto emotivo e giudizi da parte di esperti del settore. Un format moderno e coinvolgente, pensato per raccontare non solo il talento, ma anche la crescita personale e professionale dei partecipanti.

Per la Sicilia – e in particolare per la città di Cefalù – la partecipazione di Giuseppe rappresenta un motivo di grande orgoglio. Il suo ingresso nel cast porta infatti visibilità al territorio e dimostra come impegno, passione e formazione continua possano condurre a risultati straordinari.

Da martedì 9 dicembre, il pubblico potrà finalmente seguire il percorso di Giuseppe e scoprire ogni dettaglio di una sfida avvincente, ricca di emozioni e colpi di scena. Un viaggio televisivo che celebra lo stile, la creatività e il coraggio di mettersi in gioco.

Non resta che collegarsi a Mediaset Infinity e tifare per Giuseppe Battaglia, in corsa per il titolo di Lookmaker dell’anno.