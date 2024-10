Annuncio casting a Cefalù per spot pubblicitario. Ecco cosa fare.

Per la realizzazione di uno spot pubblicitario, avrà luogo nel Comune di Cefalù un CASTING per la selezione di figurazioni.

Il casting è rivolto a donne e uomini maggiorenni di tutte le età e di tutte le nazionalità

SI CERCANO

• tipe e tipi da spiaggia • amanti della tintarella • persone sportive e/o dinamiche • appassionati di giochi da spiaggia e della corsa • ragazze e ragazzi abili nel PARKOUR • gente variamente simpatica.

Chi è interessato può presentarsi giovedì 10 e venerdì 11 ottobre 2024 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 presso lo Spazio Cultura del Comune di Cefalù in Corso Ruggero n.129.

Le riprese avranno luogo a Cefalù il 21, 22 e 23 ottobre 2024.

Per partecipare al casting è necessario presentarsi con FOTOCOPIA di carta di identità f/r in corso di validità , di codice fiscale e del codice iban.

Potremmo chiederti di posare per una foto in costume da bagno. Puoi indossarlo sotto i vestiti o portarlo con te?

NB: i minori di 18 anni NON saranno ammessi al casting.