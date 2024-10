Su Real Time Il Re del Bisturi con la dottoressa Paola Tarantino della PT Clinic di Cefalù.

“Sono entusiasta di annunciare – dice la dottoressa Tarantino – la mia partecipazione alla nuova stagione de 𝗜𝗹 𝗥𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗕𝗶𝘀𝘁𝘂𝗿𝗶 su Real Time, dove mi occuperò di una serie di interventi di Medicina Estetica.

Questa esperienza mi ha toccata profondamente: mi ha permesso di ascoltare storie uniche e di vedere con i miei occhi come un intervento (grande o piccolo che sia) possa davvero cambiare la vita e la percezione di sé delle persone.

Non vedo l’ora di condividere con voi tutti questi momenti! Mi raccomando, non perdete gli episodi

Ogni giovedì, ore 21.30

Real Time – canale 31

Con la dottoressa Paola Tarantino il noto chirurgo Prof. Giulio Basoccu.

Proprio grazie al suo percorso interdisciplinare, Paola Tarantino è diventata Ambasciatrice di una Medicina Estetica Gentile al servizio del Well- Being. Paola Tarantino si prende cura della paziente non solo dal punto di vista estetico, ma a 360°. Analizzare tutti gli aspetti della bellezza, soprattutto quelli legati al benessere in generale, è fondamentale per riuscire a individuare i trattamenti che più si addicono al singolo paziente. Stile di vita equilibrato, alimentazione sana, regolare attività fisica, sono alla base del circolo virtuoso del Benessere che ri-equilibra e ri-genera il nostro organismo. È quando questi elementi lavorano insieme in modo armonico e con la giusta sinergia che la bellezza risplende e si manifesta nella sua pienezza.

Il suo lavoro si basa sulla valorizzazione della bellezza di ogni donna rispettando la sua fisionomia e i suoi tratti somatici: non una donna diversa, ma la stessa donna nella sua forma migliore. Il suo approccio è olistico, il suo obiettivo è far emergere la bellezza che è già dentro di noi, senza mascherarla o sostituirla con qualcosa di artificiale.

PT Clinic – Cefalù

Via Generale Prestisimone n 21 90015 Cefalù

Tel fisso: 0921 606108

Tel cellulare: 3479479257