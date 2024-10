Torna Sherbet a Palermo: il gelato tra eventi e chef stellati

Dal 8 all’11 novembre, la città di Palermo si prepara a ospitare l’evento di gelato artigianale più atteso dell’anno: Sherbeth. Oltre 50 maestri gelatieri provenienti da tutto il mondo si riuniranno per un’esperienza unica, all’insegna della tradizione e della creatività, che promette di coinvolgere tutti i sensi.

Piazza Verdi e via Maqueda, di fronte al Teatro Massimo, diventeranno il cuore pulsante della manifestazione, dove un grandissimo Atelier artigianale sarà allestito per consentire ai visitatori di assistere alla produzione del gelato «live». Grazie all’ausilio delle macchine della Bravo Spa, i gelatieri daranno vita a gusti unici e innovativi, che saranno disponibili per la degustazione presso i «Chioschi del Gelato artigianale».

Quest’anno, Sherbeth introduce una novità importante: la creazione di due auditorium. Uno sarà situato nella suggestiva «Sala dei dipinti» del Teatro Massimo, mentre l’altro si troverà accanto all’Atelier del Gelato. Qui esperti del settore si confronteranno su tematiche attinenti al mondo del gelato, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire la cultura e l’arte della gelateria.

In programma anche cooking show con chef stellati e un evento speciale con Ruben, il food influencer riconosciuto da Forbes come uno dei migliori nel settore. Saranno presenti anche i gelatieri Renato Trabalza e Lorenzo Domenighini, che porteranno la loro esperienza e creatività a Sherbeth.

La presentazione del festival ha avuto luogo quest’anno anche a Roma e Milano, in occasione di conferenze stampa organizzate presso le sedi dell’Associazione Stampa Estera. Durante questi eventi, il maestro gelatiere Vincenzo Lenci ha deliziato i giornalisti stranieri con il suo famoso gelato «crema de nonna con la scorza de limone» e il rinomato gusto «armonie pinolate», con il quale si è aggiudicato due anni fa il prestigioso premio «Procopio Cutò». A Milano, il gelatiere Osvaldo Palermo ha offerto gelato al cioccolato realizzato con una massa monorigine del Ghana e un gelato al mascarpone con caramello salato, stupendo i presenti con la sua maestria.

Sherbeth si conferma così non solo come un festival dedicato al gelato, ma anche come un’importante occasione di scambio culturale e gastronomico, capace di attrarre appassionati e professionisti da ogni angolo del mondo. Non perdere l’opportunità di vivere questa straordinaria celebrazione del gelato artigianale a Palermo!