Concerto a Cefalù della Symphonic Holidays

Si terrà il 10 ottobre, ore 21.00, nel Teatro comunale “Salvatore cicero” il concerto della Symphonic Holidays proveniente da Tras du Castel Roquessels, Francia

La realizzazione del concerto di musica da camera sarà l’occasione per ascoltare i Filarmonici di Cefalù.

I musicisti da qualche giorno provano a Cefalù.

In programma musiche di Mozart, Gounod ed altri.

L’Amministrazione Comunale riconosce il valore dell’evento, consapevole dei benefici connessi, in termini di crescita culturale e di valorizzazione dell’immagine della Città;

Considerato che il concerto è a ingresso libero e che la realizzazione dello stesso non comporterà alcun onere economico né organizzativo per questo Ente a parte gli eventuali diritti SIAE;

Accoglie la proposta e concede il suo patrocinio.

Dettagli sul programma in seguito.