Arriva la Cometa C/2023 A3 e sarà visibile anche da Cefalù.

Il cielo di ottobre ci riserva uno spettacolo indimenticabile: la cometa C/2023 A3, soprannominata “cometa del secolo”, raggiungerà il suo picco di luminosità il 9 ottobre 2024 ma sarà visibile da noi dal 12 Ottobre e per alcuni giorni. Questo evento astronomico raro offre a tutti gli appassionati di astronomia l’opportunità di osservare un corpo celeste straordinario, visibile anche a occhio nudo.

Quando e dove osservare la cometa

Data: Il 12 ottobre 2024 è la data chiave per l’osservazione.

Ora: Subito dopo il tramonto, rivolgi lo sguardo verso l’orizzonte occidentale.

Secondo i dati oggi disponibili, da Cefalù la finestra di osservazione è a partire dalle ore 19.07 (ma ancora troppa luce per alcuni minuti) fino alle 19.30 circa.

Bisogna guardare a Ovest a destra di Venere, il Pianeta che si vede la sera luminosissimo.

Luogo: scegli un luogo con un orizzonte libero da ostacoli e con il minor inquinamento luminoso possibile.

A occhio nudo: la cometa apparirà come un punto luminoso con una coda.

Con un telescopio: per un’osservazione più dettagliata, utilizza un telescopio amatoriale.

Utilizza un’app di astronomia: App come Stellarium o SkySafari possono aiutarti a localizzare la cometa nel cielo.

Scatta delle foto: ee hai una fotocamera reflex o una mirrorless, prova a catturare l’immagine della cometa.

Questa sera raggiugerà la massima luminosità ma non sarà visibile facilmente.

La cometa C/2023 A3 è considerata un evento eccezionale per la sua luminosità e per la sua vicinanza alla Terra. Questo fenomeno celeste offre agli scienziati l’opportunità di studiare la composizione e l’origine delle comete, mentre per gli appassionati rappresenta un momento unico per ammirare uno spettacolo celeste indimenticabile.