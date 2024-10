La Polisportiva Lascari Cefalù in campo per la Coppa Italia in una partita da dentro o fuori. Appuntamento allo Stadio di Lascari alle ore 15.30 di oggi. Sfiderà la Don Carlo di Misilmeri partendo dal punteggio dell’andata di 1 – 1.

Sarà però una nuova Polisportiva Lascari Cefalù con tanti nuovi arrivi. E annunciano ancora sorprese. E sicuramente molto carichi dopo al prima vittoria in campionato.

In campo oggi (tra parentesi il risultato di partenza)

15:00 Castellammare Calcio 94 – Città Di San Vito Lo Capo (2 – 2)

15:30 Accademia Trapani – Unitas Sciacca Calcio (1 – 3)

15:30 Athletic Club Palermo – San Giorgio Piana (2 – 1)

15:30 Lascari – Cefalù – Don Carlo Misilmeri (1 – 1)

16:00 Città Di Avola 2020 – Leonzio 1909 (0-0)