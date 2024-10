Il Parco delle Madonie si confronta col Parco della Maiella su Geodiversità e Georischi .

Titolo dell’incontro è GEODIVERSITÀ E GEORISCHI: 2 GEOPARCHI DELL’UNESCO A CONFRONTO

DATA DELL’EVENTO, Ven, 11/10/2024 Ore 9:00, Parco Nazionale della Maiella, Geoparco Mondiale dell’UNESCO, Via Badia 28, Sulmona (AQ).

Programma

9.05 – 9:20 Presentazione del Geoparco Maiella a cura degli alunni della classe III E dell’I.C. Monoppello – scuola secondaria di primo grado. plesso di Lettomanoppello (PE). con l’insegnante Prof. Cinzia De Luca

9.20 – 9.35 “Geodiversità e rischi geologici nel Maiella Geopark”, intervento o cura del Prof. Silvano Agostini. geologo (SIGEA Abruzzo)

9.35 – 9.50 Presentazione del Geoparco Madonie a cura degli alunni della classe III dell’I.C. Petrolio Soprana – scuola secondario di primo grado. plesso di Petrolio Soprana (PA). con l’insegnante Prof. Daniela Pupillo

9.50 Domande e discussione finale su cosa fare nel quotidiano (buone pratiche)



In occasione dell’incontro sarà lanciato anche il bando per concorso di idee per le scuole “Georischi: conoscerli per affrontarli al meglio,” rivolto alle scuole secondarie di primo grado dell’intera penisola.



GEOEVENTI IN TUTTA ITALIA

le Geoscienze vanno in scena

ISCRIZIONE Obbligatoria, ingresso libero

Breve descrizione dell’evento:

Incontro online tra una classe del Geoparco Maiella (Abruzzo) e una del Geoparco Madonie (Sicilia), con interventi di SIGEA Abruzzo, per informare e sensibilizzare sull’importanza di contenere i rischi dovuti a disastri naturali e su come comportarsi in questi casi.

L’evento, organizzato anche per celebrare la Giornata Mondiale della Geodiversità (che cade il 6 ottobre) e la Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri Ambientali (che cade il 13 ottobre), prevede la presentazione dei 2 geoparchi mondiali dell’UNESCO a cura degli studenti e degli insegnanti delle scuole coinvolte.

In occasione dell’incontro sarà lanciato anche il concorso “Georischi: conoscerli per affrontarli al meglio” rivolto alle scuole secondarie di I° grado dell’intera penisola.

