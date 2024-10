I due Geopark Maiella e Madonie si sono confrontati on line.

Nell’ambito della dodicesima edizione della Settimana del Pianeta Terra, Maiella e Madonie, due Geoparchi UNESCO ma anche parchi naturali si sono confrontati on line.

Gli studenti dell’Istituto comprensivo di Petralia Soprana e quelli del comprensivo Manoppello di Lettomanoppello (Pescara) hanno reciprocamente illustrato i loro territori. Insieme a Silvano Agostini, geologo di Sigea Abruzzo i Geoparchi e la geologia sono stati protagonisti del focus, con la sponsorizzazione di Cesare Bocci, attore e geologo che si è concentrato sui georischi in Italia.

“Continuiamo la sensibilizzazione tra le giovani generazioni nei confronti della corretta gestione del suolo”, ha affermato il commissario dell’Ente Parco Caltagirone. “Dissesto idrogeologico e cambiamenti climatici rientrano tra l’altro tra le priorità dell’Agenda 20/30. Il Geoparco mondiale UNESCO Madonie prosegue così il suo impegno in difesa della natura con programmi didattici specifici. Un grazie a collaboratori del Parco, docenti ed esperti per l’impegno profuso in questa importante giornata”.

“Un bell’esempio di cooperazione tra Geoparchi per la diffusione dei valori della conoscenza geologica tra le nuove leve, un modello che auspichiamo sia seguito dagli altri Geoparchi per implementare ulteriormente il sistema della didattica geologica ed ambientale più in generale”, ha affermato a margine dell’incontro Alessia Amorfini, coordinatrice nazionale dei Geoparchi Unesco e funzionaria del Parco Regionale delle Alpi Apuane Geopark.