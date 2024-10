Pollina: i 26 sindaci dei comuni Snai insieme per programmare il futuro

Nella giornata di oggi, Pollina si è trasformata nel fulcro della pianificazione territoriale della Sicilia Occidentale, ospitando un’importante riunione presso il Mangia’s Resort. I ventisei sindaci dei comuni coinvolti nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) si sono riuniti insieme ai rispettivi uffici tecnici per discutere e definire la Programmazione Territoriale della Regione Siciliana per il periodo 2021-2027.

L’evento rappresenta un passo cruciale verso lo sviluppo sostenibile della regione, con l’obiettivo di tracciare un percorso comune che tenga conto delle esigenze e delle potenzialità dei diversi territori. Il Sindaco di Pollina, Pietro Musotto, ha espresso il suo orgoglio nell’accogliere una manifestazione di tale rilevanza: “Siamo onorati di accogliere questo importante evento. La pianificazione condivisa è essenziale per garantire uno sviluppo armonioso e sostenibile del nostro territorio”.

La SNAI si propone di affrontare le sfide specifiche delle aree interne, promuovendo un approccio integrato che favorisca la crescita economica, sociale e culturale. Durante l’incontro, i sindaci hanno avuto l’opportunità di confrontarsi sulle strategie da adottare e di scambiare idee e buone pratiche, con l’intento di valorizzare le risorse locali e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

La programmazione per il periodo 2021-2027 si preannuncia come un’occasione fondamentale per avviare progetti concreti e sostenibili, in grado di rispondere alle esigenze delle comunità locali e di promuovere una visione comune per il futuro della Sicilia. Questo incontro a Pollina, quindi, non rappresenta solo un momento di confronto, ma anche un’opportunità per costruire una rete di collaborazione tra i vari comuni, favorendo un approccio sinergico alle sfide che attendono la regione.