Sorteggio pubblico per il Viaggio della Memoria Cefalù-Auschwitz

Venerdì 25 ottobre 2024, alle ore 12, presso la sala consiliare del Comune di Cefalù, si procederà

all’estrazione pubblica dei venti partecipanti al Viaggio della Memoria Cefalù-Auschwitz.

La visita guidata al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau si svolgerà tra il 17 e il 19

gennaio 2025 e rientra nell’ambito delle politiche culturali rivolte ai giovani cefaludesi

Oltre ai venti nominativi della lista di partecipanti, saranno sorteggiati ulteriori 10 possibili

partecipanti, inseriti in una lista di riserva, cui si farà ricorso in ordine di estrazione, in caso di sopraggiunte

indisponibilità o impossibilità a partecipare da parte di uno o più componenti della lista dei venti.

I VENTI ESTRATTI SARANNO CONTATTATI DAL COMPETENTE UFFICIO SETTORE TURISMO E

CULTURA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE IN

VISTA DELLA PARTENZA.

Responsabile del procedimento e informazioni

Tutte le informazioni utili alla partecipazione all’iniziativa di cui al presente avviso sono disponibili presso

l’ufficio Turismo, Cultura, Servizi Scolastici e Politiche Sociali del Comune di Cefalù rivolgendosi al

Responsabile del procedimento dott. Dario Favognano – PEC: [email protected]

Tel:0921924137