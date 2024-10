Prosecuzione contratti stagionali per sette ausiliari del traffico a Cefalù

Prosecuzione contratti stagionali per sette ausiliari del traffico. Una buona notizia per la città di Cefalù che vive uno straordinario momento di presenze turistiche.

Considerato, infatti, che il turismo di Cefalù è destagionalizzato per le ragioni anzidette e richiede l’assicurazione del mantenimento di adeguati livelli qualitativi e quantitativi di servizi pubblici;

Visto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario.

L’amministrazione comunale ha deliberato di prorogare e/o stipulare i contratti di lavoro di n.7 Ausiliari del Traffico stagionali in scadenza nel mese di ottobre, a tempo determinato e parziale (32 ore lavorative settimanali), Area degli Operatori Esperti, dalla data di impegno di spesa e fino al 31 dicembre 2024.



Buon Lavoro

Prosecuzione contratti stagionali