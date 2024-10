Inaugurata a Termini Imerese la Mostra ANSA su Falcone e Borsellino: oltre 150 studenti presenti

È stata inaugurata questa mattina al Museo Civico Baldassare Romano di Termini Imerese la mostra fotografica intitolata “L’Eredità di Falcone e Borsellino”, un evento particolarmente significativo per la comunità locale e per le giovani generazioni. Alla cerimonia hanno partecipato oltre 150 studenti degli istituti superiori, insieme a figure istituzionali di rilievo come il Procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio, il Sindaco Maria Terranova, rappresentanti delle forze dell’ordine e il responsabile della redazione siciliana dell’ANSA, Francesco Nuccio.

La mostra, curata da Francesco Nuccio e Franco Nicastro, presenta una selezione di fotografie tratte dall’archivio dell’agenzia ANSA, oltre a immagini private familiari, che ripercorrono le tappe fondamentali della vita e del lavoro dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Attraverso queste immagini, i visitatori hanno la possibilità di approfondire le vicende personali e professionali dei due eroi della lotta alla mafia, il cui sacrificio continua a ispirare intere generazioni.

Durante l’inaugurazione, il Procuratore Cartosio ha ricordato l’importanza di mantenere vivo il ricordo e l’insegnamento di Falcone e Borsellino. “È essenziale continuare a parlare di loro”, ha affermato, “due magistrati che rappresentano simboli del coraggio e della lotta alla criminalità organizzata”. Cartosio ha inoltre condiviso un ricordo personale, sottolineando come proprio con Paolo Borsellino abbia mosso i suoi primi passi negli uffici giudiziari di Palermo.

Il sindaco Maria Terranova ha sottolineato l’importanza di eventi come questo per la comunità: “La nostra società ha bisogno di esempi positivi, e Falcone e Borsellino rappresentano il miglior modello possibile, soprattutto per le nuove generazioni”. Il sindaco ha poi espresso il suo apprezzamento per la partecipazione così numerosa degli studenti, considerandola un segnale forte di interesse e consapevolezza da parte dei giovani.

Anche il giornalista Fabio Lo Bono, responsabile dell’allestimento museale, ha voluto evidenziare il valore della mostra come occasione di riflessione e di approfondimento, dichiarando che “l’esempio di Falcone e Borsellino continua a vivere e a ispirare attraverso queste iniziative”.

L’esposizione, promossa dall’ANSA con il patrocinio del Comune di Termini Imerese, è stata resa possibile grazie al sostegno dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione Siciliana e del Fondo Sociale Europeo, con il supporto logistico della Quater srl. La mostra sarà aperta al pubblico per le prossime settimane e si prevede un ampio afflusso di visitatori, in particolare giovani, per i quali è stato pensato un percorso di visita didattico e interattivo.

Questa iniziativa si inserisce in una serie di eventi volti a preservare la memoria storica e a diffondere i valori della legalità e della giustizia, che Falcone e Borsellino hanno incarnato fino all’ultimo.