Il Progetto IISS J. Del Duca Kepha di Cefalù in campo. Ed è subito Derby

Il Progetto IISS J. Del Duca Kepha di Cefalù in campo. Prende il via anche il campionato Under 16 per la nostra squadra del Progetto IISS J. Del Duca Kepha 2.0

Under 16 F | gir. 1,

Si gioca oggi, Domenica 27 Ottobre alle ore 17:00 nella Palestra J. Del Duca Cefalù.

Prima gara contro il Lascari Volley.

Alle ore ore 19:00, sempre nella Palestra J. Del Duca Cefalù il Derby cittadino contro il Duomo serio Cefalù Volley

Si ricorda che le gare saranno disputate tassativamente SENZA LA PRESENZA DI PUBBLICO.

Intanto ieri la Kepha 2.0 & Pol. Lascari ha conquistato l’accesso al Girone Elite del Campionato 14 Femminile girone 1

Con questi risultati

Kepha 2.0 & Pol. Lascari – Palma Altavilla Milicia

2 – 0 (25-11/ 25-16)

Gara 2

Kepha 2.0 & Pol. Lascari – Lvs Group

2 – 0 (25-8/ 25-19)

Le partite si sono giocate a Lascari.

Purtroppo la situazione campi nel Volley, ma anche in altri sport, è molto critica. In tutte le serie registriamo partite a porte chiuse. Urge intervento della politica per finanziare le opere necessarie per la messa a norma o per autorizzare numeri anche ridotti di spettatori. Buona Partita a Tutti.