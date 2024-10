Proroga divieti nella via C.O. di Bordonaro di Cefalù

Richiamate le proprie Ordinanze con le quali, fino al 31 ottobre 2024 è stato istituito, rispettivamente, il divieto di sosta permanente nel tratto della via C.O. di Bordonaro compreso tra il civico 114 e l’intersezione con il Corso Ruggero e il divieto di transito per tutti i veicoli nella fascia oraria giornaliera dalle ore 10.00 alle ore 24.00, al fine di consentire la fruizione dell’occupazione di suolo pubblico da parte dei titolari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

A parziale modifica e integrazione delle ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta

dei veicoli nel centro abitato

si dispone

Dalle ore 00.00 del giorno 01 novembre 2024 alle ore 24.00 del 30 novembre 2024

IN VIA VIA C.O. DI BORDONARO

è istituito divieto di sosta permanente, ambo i lati, per tutti i veicoli tratto compreso tra

il civico 114 e la confluenza con il Corso Ruggero;

è istituito divieto di transito per tutti i veicoli nella fascia oraria dalle ore 10.00 alle ore

24.00 di tutti i giorni.