Nuovo componente nel Consiglio di Biblioteca di Cefalù.

Visto il Regolamento della Biblioteca Comunale della Città di Cefalù, il Sindaco della Città di

Cefalù ha nominato componente del Consiglio di Biblioteca Comunale di Cefalù, la dott.ssa Potestio Marilena.

Ha inoltre attribuito la carica di Vice Presidente del Consiglio della Biblioteca Comunale a Portera Domenico.

Dando atto che a seguito del presente provvedimento il Consiglio della Biblioteca comunale risulta così

composto:

Franco Santa Concetta Presidente

Portera Domenico Vice Presidente

Potestio Marilena Componente

Arrigo Cetty Componente

D’Angelo Michela Componente



Oltre ai componenti fanno parte di diritto del Consiglio di Biblioteca: il Sindaco, l’Assessore o gli Assessori delegati per materia,

il Direttore della Biblioteca e/o il Responsabile del Settore competente – Ai componenti di propria nomina il Sindaco attribuisce le qualifiche di: Presidente, Vice Presidente, Segretario, componente. È nella facoltà del Consiglio di Biblioteca attribuire ai componenti compiti specifici, in virtù delle esigenze della biblioteca e, comunque, nell’ambito delle competenze attribuite dal presente Disciplinare, nel rispetto del principio di collegialità delle decisioni da assumere. In seno al Consiglio di biblioteca, il ruolo di: Presidente, Vice-Presidente, segretario, componente, ovvero ogni altro eventuale compito specifico, è svolto su base esclusivamente volontaria e senza diritto ad alcuna indennità, neanche a titolo di rimborso spese