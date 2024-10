Gangi: arriva l’Open Day itinerante a cura dell’Asp e del Lions Club Madonie. Col patrocinio del Comune di Gangi.

Martedì 5 novembre 2024, Piazza San Paolo a Gangi si trasformerà in un punto di riferimento per la salute dei cittadini. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, infatti, ha organizzato un Open Day itinerante, un’opportunità unica per accedere a numerosi screening gratuiti e servizi sanitari. Su iniziativa del Lions Club Madonie.

Dalle ore 10:30 alle 16:30, i cittadini potranno sottoporsi a una vasta gamma di controlli, tra cui:

Screening visivo e logopedico per i più piccoli: controlli fondamentali per individuare eventuali problemi alla vista e al linguaggio nei bambini dai 3 agli 8 anni.

Prevenzione cardiovascolare: controlli dedicati alla salute del cuore, particolarmente importanti per gli over 50.

Screening oculistico: per prevenire malattie come glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatia.

Screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse: test per l’epatite C, la sifilide e l’HIV.

Screening del tumore della mammella: mammografie gratuite per le donne tra i 50 e i 69 anni.

Screening del tumore del collo dell’utero: Pap-test o HPV test per le donne tra i 25 e i 64 anni.

Screening del tumore del colon-retto: test del sangue occulto nelle feci per gli uomini e le donne tra i 50 e i 69 anni.

Vaccinazioni: un’opportunità per aggiornare il proprio calendario vaccinale.

Prevenzione del randagismo: possibilità di far microchippare gratuitamente il proprio cane o gatto.

Sportello amministrativo: per informazioni e chiarimenti.

"L'Open Day itinerante è un'iniziativa fondamentale per portare la prevenzione direttamente sul territorio". "Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, perché la prevenzione è la migliore arma contro le malattie".

L’iniziativa è completamente gratuita e non richiede prenotazione.

