Da venerdì 1 novembre 2024 vigeranno i nuovi orari di accesso alla ZTL del centro storico per i titolari di pass rosso e rosso barrato che resteranno in vigore fino al 31 marzo 2025.

Si potrà transitare attraverso i varchi di accesso alla ZTL, negli orari di seguito specificati:

a) Attraverso il varco di accesso n. 1 (sito in Corso Ruggero alla confluenza con Piazza Garibaldi, con senso unico di circolazione):

tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 18.00 e dalle ore 21:00 alle ore 9:30 del giorno successivo;

b) Attraverso il varco di accesso n. 2 (sito in Via di Porta Giudecca, strada a doppio senso di circolazione): tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 9:30 del giorno successivo.

Resta invariato l’orario di accesso per i titolari di pass blu: tutti i giorni, attraverso il varco di accesso n. 1 (Corso Ruggero) e il varco di accesso n.2 (Via di Porta Giudecca) dalle ore 16,00 alle ore 17,00.