Cerimonie per il 2 e 4 Novembre a Cefalù. L’Amministrazione comunale di Cefalù intende onorare costantemente quanti ci hanno preceduto e si sono distinti per il servizio con Amore alla Comunità, sia in eventi e occasioni eccezionali sia come semplici cittadini nella vita quotidiana.

Momenti forti per riflettere su questi temi sono senz’altro i giorni della Commemorazione dei defunti e il successivo 4 Novembre, Festa dell’unità nazionale e delle Forze Armate.

Come ricorda il Sindaco nell’invito ufficiale: “il ricordo, in particolare, delle vittime dei conflitti è un modo, purtroppo ancora di drammatica attualità, per ribadire il principio secondo il quale < l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” (art. 11 della Costituzione).

Quest’anno, nella ricorrenza del 2 Novembre, sarà anche intitolato il 1° Viale del Cimitero al Milite Ignoto, perenne attestazione, deliberata dalla Giunta comunale nel 2021, della vicinanza di Cefalù ai cittadini, in specie giovani, che si sacrificano per il Bene della nostra Italia; inoltre, alla fine di quel 1° Viale è posto, accanto alla Chiesa, uno dei primi monumenti al Milite Ignoto sorti in Sicilia. L’intitolazione, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, si terrà sabato 2 Novembre alle 9:30; seguiranno, com’è tradizione, gli onori al monumenti ai Caduti, la Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. il Vescovo e l’omaggio floreale ai concittadini illustri di Cefalù.

Il 4 Novembre si terranno, in mattinata, le consuete cerimonie di omaggio ai Caduti dinanzi ai memoriali di S. Ambrogio (ore 9:30), di Piazza Diaz (ore 10:30) e, a seguire, del Palazzo di Città e del Molo per i caduti in mare. La cittadinanza tutta è invitata a prendere parte a questi importanti appuntamenti, in cui rafforziamo il nostro senso di Comunità e lo testimoniamo alle generazioni più giovani.