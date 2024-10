Al via la Stagione concertistica degli Amici della Musica Salvatore Cicero di Cefalù. Questa sera il concerto di apertura della stagione.

Sarà la nippo-americana, Kiana Reid, giovanissima figura emergente nel panorama pianistico internazionale, la protagonista del concerto d’apertura della Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Cefalù che si terrà questa sera.

Teatro Comunale “Salvatore Cicero” ore 18.00

Biglietto unico: € 5,00

Abbonamento a 7 concerti € 20,00.

Prossimi appuntamenti

7 NOVEMBRE, ore 18.30

MONESIS DUO

Giorgia Grutta — sax soprano

Giuseppe Mazzara – fisarmonica

Al via la Stagione concertistica degli Amici della Musica Salvatore Cicero di Cefalù. Dal 31 ottobre, grandi interpreti nazionali e internazionali e giovani promesse si avvicenderanno sul palco del Teatro “S. Cicero” di Cefalù , per 7 concerti da non perdere.

Segue il programma completo con tutti gli appuntamenti.