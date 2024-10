A Cefalù arriva lo spettacolo teatrale “Il Trenino di Latta”

A Cefalù arriva “Il Trenino di Latta”, uno spettacolo teatrale che toccherà le corde più profonde della vostra anima. Il nostro Trenino continua il suo viaggio!

Questa volta la stazione di arrivo è Cefalù.

“Il Trenino di Latta”, uno spettacolo teatrale che toccherà le corde più profonde della vostra anima.

In scena il 9 novembre, ore 18:45

Teatro Cicero di Cefalù

Grazie al sostegno del Comune di Cefalù

Ingresso libero

La centralità del vecchio balocco disgregato, crea in questo dramma, un’immagine poetica e intensa. Ogni vagone rappresenta un legame affettivo, un ricordo o un’emozione legata ai personaggi, e la mancanza del vagone di coda riflette una famiglia che ha subito perdite e rotture. Il trenino di latta diventa quindi un simbolo tangibile di tutto ciò che è stato perso e che continua a pesare sui protagonisti: abbandoni, fratture irrisolte, vuoti creati dall’Alzheimer, e la memoria che sfugge come un vagone che si stacca dal resto del convoglio.

Il conflitto tra i personaggi si sviluppa proprio attorno a questo trenino, che forse rappresenta l’ultima connessione rimasta, ma che ora richiama anche tutto ciò che non può essere riparato.

La presenza di temi come l’Alzheimer aggiunge uno strato ulteriore di complessità, perché la memoria e l’identità personale sono al centro della narrazione. Il trenino, quindi, diventa anche il simbolo di ricordi che si dissolvono, con i personaggi che cercano disperatamente di aggrapparsi a quel passato.

Non perdete l’occasione di assistere a questa storia toccante e ricca di significato. Vi aspettiamo a bordo!