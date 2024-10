Dal Comune di Cefalù un avviso importante sui lavori del doppio binario.

In un comunicato del Comune di Cefalù si legge “Al fine di evitare la diffusione di notizie che possono generare allarme e preoccupazione nella cittadinanza, si comunica che NON ci sono problemi strutturali che riguardano i fabbricati del condominio ARGI di via Labiso.

Si è da poco concluso un sopralluogo, a seguito della comparsa di lesioni e alterazioni delle murature, che ha visto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Palermo e di Cefalù, dei tecnici della Toto e di RFI, con la presenza dell’Amministrazione Comunale assieme al responsabile dell’Ufficio Tecnico, nonché dei Carabinieri e dell’Amministratore condominiale.

Continuerà ad essere assicurato il monitoraggio puntuale nel corso delle lavorazioni di scavo, che procedono attraverso il sistema ad alta pressione EPB.

Si è ribadito l’importanza di attivare tutte le garanzie per la riparazione dei danni che si sono verificati”.