Convocazione Consiglio Comunale di Cefalù in sessione ordinaria

Convocazione Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in forma mista.



Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Francesco Calabrese, informa che il Consiglio Comunale è

convocato, in sessione ordinaria e anche in forma mista, per Mercoledì 06 novembre 2024 alle ore

20,00 presso la Sala Consiliare sita nel Palazzo Municipale di Piazza Duomo per la trattazione dei

seguenti punti all’o.d.g.

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Presidente.

Mozione presentata dal gruppo InnoviamoCefalù avente ad oggetto “Individuazione di aree

all’interno del territorio comunale come previsto dalla lettera d) comma 5 dell’articolo 4 della

L.R. n. 15 del 03.08.2022 per la realizzazione di un rifugio per cani e gatti, predisposizione della

progettazione e inserimento della realizzazione della struttura nel prossimo Piano Triennale delle

Opere Pubbliche” – Interpellanze ed interrogazioni.

Modifica al Regolamento generale delle entrate tributarie – Proposta di Consiglio comunale n.

60 del 11.07.2024.

ESECUZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE N. 1223/2024 –

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. A) D. Lgs. N. 267/2000. –

Proposta di Consiglio comunale n. 80 del 11.09.2024.

ESECUZIONE SENTENZA DEL TAR SICILIA N. 2159/2024 – Riconoscimento debito fuori

bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. A) D. Lgs. N. 267/2000.– Proposta di Consiglio comunale n.

85 del 04.10.2024.

Regolamento rimborso spese di trasporto in favore di soggetti disabili presso strutture

specialistiche di cura e terapia riabilitativa – Proposta di Consiglio comunale n. 86 del

08.10.2024.

Approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2023 ai sensi dll’art. 11 bis D. Lgs. N.

118/2011. Proposta di consiglio comunale n. 84 del 30.09.2024

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta. Qualora anche alla

ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta viene rinviata al giorno successivo

nei locali sopra indicati alla stessa ora e senza ulteriore avviso di convocazione.