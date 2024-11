Festival del Cinema di Cefalù: programma di proiezioni e premiazioni per il 2 novembre

La prima giornata del Festival del Cinema di Cefalù si è conclusa con un grande successo, caratterizzata da una partecipazione entusiasta e coinvolgente. Fin dalle prime proiezioni al Cinema Astro, la sala è stata animata dalla presenza di tutti i registi, che hanno condiviso emozioni, riflessioni e momenti di scambio con il pubblico. La serata ha poi visto un momento di particolare importanza al Sea Palace Hotel, dove sono stati premiati istituti scolastici, accademie e università con il Premio Mediterraneo Cultura, riconoscendo il loro contributo artistico e educativo su temi di grande rilevanza sociale. Un’apertura del festival che ha saputo unire cinema, cultura e formazione in un’atmosfera di grande intensità e partecipazione.

Oggi, 2 novembre, il Festival del Cinema di Cefalù entra nel vivo con una giornata imperdibile dedicata alla proiezione di 14 cortometraggi al Cinema Astro e alla consegna di importanti premi al Sea Palace Hotel. Questo appuntamento unico offre un’occasione speciale per immergersi nelle storie intense e profonde portate sul grande schermo da registi di talento.

Programma delle Proiezioni – Cinema Astro, Cefalù

Orario: 10:00 – 13:00

Luci e Ombre – Regia di Andrea Letterelli

Un racconto che esplora le sfide dell’adolescenza e il dolore della perdita in una famiglia segnata da difficoltà economiche. La Messa in Scena – Regia di Umberto Squitieri

Un’analisi della società contemporanea ispirata alle tematiche di “La notte” di Antonioni, che indaga cinismo e mancanza di sentimenti. Angelica – Regia di Gianni Carbotti

Una riflessione sui legami di coppia e il rapporto madre-figlia, trattato in un thriller psicologico dalle tinte drammatiche. Irene6 – Regia di autori provenienti dalla provincia di Agrigento

Un’intensa esplorazione dell’identità attraverso il teatro, dove la protagonista riscrive il proprio destino. Qualcun Altro – Regia di Angelo Bonanno

Un giovane regista palermitano esordisce con un cortometraggio che esplora la mente di un ragazzo alle prese con i propri conflitti. Lucy – Un destino da pioniera – Regia di Roberto Pili

Un docufilm sulla prima donna brasiliana nel calcio italiano, che affronta temi di immigrazione e uguaglianza di genere. Traceback – Regia di Enrico Mondino

Una storia di cyberbullismo che porta la protagonista a confrontarsi con la realtà dei social media e la minaccia della privacy.

Orario: 15:30 – 18:00

Diaframmi – Regia di Fabio Avigo

La storia di una giovane fotografa che ritrova legami perduti grazie alla potenza dell’arte. Haiti – Regia di un autore indipendente

Un cortometraggio che celebra l’artigianato cinematografico con un’originale visione tra sogno e realtà. Natura Viva, Natura Morta – Regia di Ludovico

Un viaggio attraverso i mosaici floreali di Poggio Moiano, simbolo della ciclicità della vita e della natura. Se Non Dai il Meglio – Regia di Giuseppe Di Maio

Una riflessione sulle difficoltà e le insoddisfazioni dei giovani, vista attraverso gli occhi di un regista emergente. Controllo – Regia di Nicola Landi

Il racconto toccante di un giovane che affronta la perdita e la solitudine, in un viaggio interiore pieno di ostacoli. La Notte Diurna – Regia di Marco

Marco, isolato e alla fine della sua vita, riflette sul passato e sulle sue scelte, trovando redenzione. Il Silenzio Uccide! – Regia di Irene Magnani

Un cortometraggio potente sulla violenza domestica e il ruolo del silenzio nei rapporti familiari. Sirenas – Regia di Daiana Provenzano

Due sorelle ritornano alla casa dell’infanzia, affrontando insieme i fantasmi di un passato doloroso. Prova d’Amore – Regia di Denis Nazzari

Una narrazione intima e delicata, dove la preparazione di una colazione diventa un simbolo di legami e ricordi. Bubbles – Storia di una relazione a distanza

Il racconto di Sol e Fred, due innamorati separati da migliaia di chilometri, intrappolati nella distanza. Rewind – Un viaggio onirico verso il confronto con la morte

Un giovane riceve messaggi enigmatici in un parco, scoprendo che sono scritti dalla Morte.

Serata di Premiazioni al Sea Palace Hotel

Alle 20:00, il Sea Palace Hotel ospiterà una serata di premiazioni che celebrerà il Premio Mediterraneo Ambiente e il Premio Pippo Fatta – Premio Amicizia.

Premio Mediterraneo Ambiente : La Capitaneria di Porto di Palermo sarà premiata per il suo impegno nella tutela dell’ambiente marino, con l’intervento dell’Ammiraglio Raffaele Macauda e dei sindaci presenti.

: La sarà premiata per il suo impegno nella tutela dell’ambiente marino, con l’intervento dell’Ammiraglio Raffaele Macauda e dei sindaci presenti. Premio Pippo Fatta – Premio Amicizia: Questo premio, dedicato al miglior film sul tema della disabilità, sarà consegnato al cortometraggio “Prova d’amore” di Denis Nazzari. Sabrina Fatta offrirà una riflessione sul padre Pippo Fatta, e il premio sarà consegnato da Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù, insieme a Sabrina e suo fratello.

Altri premi includono il riconoscimento alla regista Giulia Galati per il cortometraggio “Rewind” e un premio speciale all’attore cefaludese Gabriele Serio.

Invito ai Lettori

Invitiamo calorosamente tutti voi che ci leggete a recarvi al Cinema Astro per seguire le proiezioni di questa giornata speciale del Festival del Cinema di Cefalù. Non perdete l’occasione di immergervi in storie emozionanti e di celebrare il potere del cinema come strumento di riflessione e cambiamento.