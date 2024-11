Eccellenza Sicilia: sfide infuocate con incontri decisivi.

Il campionato di Eccellenza siciliano continua a regalare emozioni forti. Le giornata di Domani si preannuncia ricca di sfide avvincenti che potrebbero rimescolare le carte in tavola. Scopriamo insieme quali sono le partite in programma e come si presenta la classifica aggiornata.

Le partite da non perdere:

Casteldaccia vs Parmonval: un derby che promette spettacolo.

Marsala 1912 vs Accademia Trapani: sfida tra due storiche squadre siciliane.

Partinicaudace vs Città Di San Vito Lo Capo: un match che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni di entrambe le squadre.

Unitas Sciacca Calcio vs Supergiovane Castelbuono: una partita da seguire con attenzione per capire chi riuscirà a imporre il proprio gioco.

Città Di Gela vs Athletic Club Palermo: Scontro diretto tra due delle squadre più in forma del momento.

Castellammare Calcio 94 vs Don Carlo Misilmeri: un match che si preannuncia spettacolare.

Lascari – Cefalù vs San Giorgio Piana: con la squadra di casa in carca di punti per lasciare l’ultima posizione in classifica

Oratorio S. Ciro E Giorgio vs Folgore Calcio Castelvetrano: sfida tra due squadre alla ricerca della vittoria.

La classifica:

Al comando troviamo l’Athletic Club Palermo con 17 punti, seguito da Città Di Gela e Don Carlo Misilmeri a quota 15. Le altre squadre inseguono a distanza, con un campionato che si presenta ancora molto equilibrato.

Il campionato di Eccellenza siciliano è un palcoscenico dove la passione per il calcio si unisce alla voglia di affermarsi. Non perdetevi le prossime sfide e continuate a seguire le nostre news per rimanere aggiornati su tutti gli sviluppi del torneo.