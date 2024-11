Serie C femminile di Calcio a 5 con Stefanese e Aurora Rossa in campo. La squadra di Campofelice di Roccella allenata da Daniele Fazio sul campo della Mistral Palermo, squadra che debutta in questo torneo, dopo un turno di riposo. Pronostico tutto per la Mistral, ma le piccole talentuose atlete di Campofelice di Roccella non staranno di certo a guardare. Loro scopo resta fare esperienza, essendo davvero troppo giovani in torneo che vede giocatrici di grande esperienza anche in serie superiori.

Probabile formazione dell’Aurora Rossa

Questa la rosa

1 Vallja Giorgia

2 Glorioso Rebecca

3 Biondolillo Sonia

4 Omodei Denise

5 Messineo Alessia

6 Faso Vittoria

7 Scacciaferro Elena

8 Attanzio ilena

9 Mesi Margherita

10 Militello Maria Pia

11 Greco Jessica

Partita tra due favorite alla vittoria finale, Domenica 3 Novembre, alle ore 17.30, tra l’Athletic Club Palermo che si reca in casa della Stefanese Calcio. Si daranno battaglia al Palaceramica di Santo Stefano di Camastra alle ore 17.30.

Entrambe le squadre hanno iniziato il campionato alla grande, dimostrando di avere un roster di tutto rispetto. Athletic Palermo, guidato da coach Salvo Lo Piccolo, ha travolto il Castellammare Calcio con un netto 11-0. Stefanese Calcio, allenata da Alberto Abbate, non è stata da meno, superando la Nike Aurora Rossa 17-1.

La Stefanese scenderà in campo con

Bertola Irene

Glorioso Giorgia

Famularo Sabrina

Pruiti Chiara

Ferrigno Angela

Glorioso Alessandra

Pinto Maria Grazia

Cancino Patricia

Scolaro Angela

Magistro Barbara

Grillo Veronika

Cancino Arenas Patricia

Per Athletic Palermo e Stefanese sarà un ottimo indicatore del proprio livello.

Queste le gare della giornata

Ven. 1

20:30 P Palermo Calcio A 5 Virtus Femminile Marsala 14 – 1

Dom. 3

11:00 Mistral Palermo – – Nike Aurora Rossa

16:00 Castellammare Calcio – 90011 Bagheria

17:30 Stefanese Calcio – Athletic Club Palermo

Riposa la Libertas