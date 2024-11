Il Basket Cefalù 1972 super il Patti con una bella prestazione di squadra. La squadra allenata dal tecnico Pischedda ha superato nettamente la formazione di Patti Basket con un punteggio finale di 90 a 59.

Parziali, 28 9, 19 – 22, 24 – 16, 19 – 12.

La partita, valida per la Divisione Regionale 1, si è disputata ieri sera presso il Pala Tricoli, davanti ad un pubblico numeroso e caloroso.

Dalla prima palla a due, i padroni di casa hanno imposto il proprio ritmo, mettendo in difficoltà gli avversari sia in difesa che in attacco.

Basket Cefalù 1972: Ferrarotto, A.; Pirrone, A.; Pirrone, V.; Cardinale, F.; Vivirito, M.; Cardinale, A.; Andre’, D.; Lombardo, A.; Castiglia, A.; De Blasi, V.; Pintavalli, N.; Iannello, M.

Allenatore: Pischedda, D.

Assistente: Vecchi, P.

Patti: Tortorella, A.; Sidoti, S.; Lembo, S.; Gullo, G.; Olivo, G.; Butto’, G.; Stuppia, I.; Serraino, G.; Di Santo, N.; Cangemi, V.

Allenatore: Cafarelli, G.

Assistente: Cuce’, G.

Al termine della partita, l’allenatore del Basket Cefalù, Davide Pischedda, ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra.

Altri risultati

POL. DIL. VIRTUS TRAPANI – Ribera Knights Basketball 76 – 68

NIGRO (PA) – MARTELLINI (TP)

Multimedica Basket Erice – A.S.D. PANORMUS C.F.G. 97 – 105

MINEO (TP) – ACCARDO (TP)

BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. – PATTI BASKET 90 – 59

INCAMICIA (PA) – CARDINALE (PA)

Oggi si gioca

GREEN BASKET 99 ASD Zannella Basket 03/11/24 – 18:00

PALAMANGANO – Via Ugo Perricone Engel, 14 PALERMO (PA)