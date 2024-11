La Guardia Costiera di Palermo onorata al Festival del Cinema di Cefalù con il Premio Mediterraneo Ambiente

Una serata emozionante ieri al Festival del Cinema di Cefalù, che ha premiato la Capitaneria di Porto di Palermo con il Premio Mediterraneo Ambiente per il suo impegno nella tutela dell’ambiente marino e costiero. L’Ammiraglio Raffaele Macauda, a capo della Guardia Costiera di Palermo, ha ricevuto il premio alla presenza di un pubblico numeroso presso il Sea Palace Hotel, in un momento di forte valore simbolico. A consegnare il riconoscimento è stato il Vescovo di Cefalù, Monsignor Giuseppe Marciante, che ha evidenziato l’importanza del lavoro quotidiano svolto dalla Capitaneria per la salvaguardia dei nostri mari.

Motivazione della Giuria del Festival

Il Premio Mediterraneo Ambiente è stato assegnato per onorare la dedizione e la professionalità della Guardia Costiera nella difesa del nostro patrimonio naturale. La motivazione della giuria recita:

“La Giuria del Festival del Cinema di Cefalù conferisce il Premio Mediterraneo Ambiente alla Guardia Costiera in occasione della giornata dell’Earth Day 2024, riconoscendo il loro impegno incessante nella tutela dell’ambiente marino e costiero. La Guardia Costiera, attraverso attività di monitoraggio, prevenzione e intervento, si fa portavoce di valori fondamentali come la sostenibilità, la responsabilità ecologica e la valorizzazione delle risorse naturali. La loro opera non solo promuove la conservazione dell’ambiente, ma sostiene anche il benessere delle comunità locali, contribuendo a un futuro più sostenibile per le generazioni a venire.

Il riconoscimento della Giuria è un tributo all’impegno e alla professionalità della Guardia Costiera, che continua a lavorare instancabilmente per garantire un mare pulito e sicuro, favorendo la coesistenza tra l’uomo e la natura. La loro azione quotidiana, spesso invisibile ma fondamentale, ci ricorda l’importanza di proteggere i nostri mari e le nostre coste, affinché possano continuare a essere fonte di vita, cultura e sviluppo. Con questo premio, si intende celebrare la loro dedizione e il loro contributo alla causa ambientale, invitando tutti a riflettere sull’importanza di preservare il nostro patrimonio naturale.”

Il Festival Oggi: proiezioni e premiazioni al Cinema Astro e Cena di Gala finale

Il Festival del Cinema di Cefalù continua oggi con un ricco programma: la mattina al Cinema Astro, dalle 10:00, verranno proiettati 15 film e sarà consegnato il Premio al Miglior Attore a Bruno Di Chiara. Le proiezioni pomeridiane riprenderanno alle 15:30 con altri 10 film. La giornata si concluderà con una Cena di Gala al Sea Palace Hotel, durante la quale verranno annunciati i vincitori degli ultimi premi, tra cui il Premio al Miglior Regista del Festival, decretando così il gran finale dell’edizione di quest’anno.