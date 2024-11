Concerto del Monesis Duo a cura degli Amici della Musica di Cefalù

Giovedì 7 Novembre, ore 18,00

Teatro “S. Cicero” – Cefalù

MONESIS DUU

Giorgia Grutta – sax soprano

Giuseppe Mazzara – fisarmonica

l Monesis Duo nasce dalla volontà di due giovani musicisti siciliani, Giuseppe Mazzara e Giorgia Grutta, entrambi laureati con il massimo dei voti rispettivamente al Conservatorio “A.Scarlatti” di Palermo e al Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani, ed entrambi vincitori di numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali. L’obiettivo è quello di unire insieme due strumenti così particolari e allo stesso tempo così versatili. Da un lato abbiamo la fisarmonica, straordinario strumento che possiamo definire come un “organo che respira”, dal suono profondo, che con i suoi intrecci armonici crea una vera e propria orchestra capace di sostenere qualsiasi strumento.

Dall’altro lato c’è il sassofono soprano, strumento dal suono acuto ma dolce e profondo insieme, soffiandoci dentro sembra quasi di poter trasmettere a chi ascolta la propria anima. Due caratteri differenti, quasi opposti, ma che grazie alle loro caratteristiche timbriche si sposano perfettamente insieme dando luce a magnifici arrangiamenti di famosi brani.

L’idea del progetto è proprio quella di dare una nuova lettura e interpretazione a diversi tipi di musica. Un viaggio insomma che ripercorre le orme di autori celebri come Johann Sebastian Bach, Astor Piazzolla e autori dei giorni nostri come Gorka Hermosa, Silvio Zalambani e tanti altri, passando dalla musica classica alla musica moderna, dalla musica brasiliana al tango.

Attraverso questo viaggio musicale scopriremo le tante peculiarità̀ di due strumenti spesso accantonati a determinati canoni musicali, che si manifestano invece come versatili e addirittura all’altezza di quelle musiche scritte prima della loro nascita. Il Monesis Duo ha vinto diversi premi in svariati concorsi ed ha inoltre partecipato come ospite al World Accordion Festival 2022.

Nel luglio del 2023 il Monesis Duo svolge un importante concerto all’interno della XIX Edizione del Festival “Termoli Musica”. Oggi insegnanti presso Istituzioni ad Indirizzo musicale, i due musicisti del Monesis Duo si stanno inoltre specializzando frequentando il Biennio di Musica da Camera presso il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani, svolgendo nel contempo un’intensa attività concertistica