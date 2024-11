Vincono le due cefaludesi nel campionato DR1 di Basket. Dopo al vittoria del Cefalù Basket 1972, arriva anche la vittoria della Zannella Basket in trasferta in casa della Green Basket. Vince ancora il Trapani. Ma già si pensa al derby cefaludese.

Questi tutti i risultati e la classifica della Divisione regionale 1 – Qualificazione

3 Giornata – andata



POL. DIL. VIRTUS TRAPANI Ribera Knights Basketball 76 – 68

NIGRO (PA) – MARTELLINI (TP)



Multimedica Basket Erice A.S.D. PANORMUS C.F.G. 97 – 105

MINEO (TP) – ACCARDO (TP)



BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. PATTI BASKET 90 – 59

INCAMICIA (PA) – CARDINALE (PA)



GREEN BASKET 99 ASD Zannella Basket 61 – 68

D’AMICO (PA) – MAJO (PA)



Classifica squadre

1 POL. DIL. VIRTUS TRAPANI 6

2 A.S.D. PANORMUS C.F.G. 4

3 BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. 4

4 ASD Zannella Basket 4

5 PATTI BASKET 2

6 GREEN BASKET 99 2

7 Ribera Knights Basketball 2

8 Multimedica Basket Erice 0

9 A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLON 0



Nel prossimo turno della Divisione regionale 1 – Qualificazione

4 Giornata – andata del 2024-11-10



PATTI BASKET POL. DIL. VIRTUS TRAPANI 09/11/24 – 18:00

PALASPORT – Via Case Nuove Russo 5/a PATTI (ME)



A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLON Multimedica Basket Erice 09/11/24 – 18:30

PALALBERTI – Via Napoli C.da Zigari BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)



ASD Zannella Basket BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. 10/11/24 – 18:00

PALATRICOLI – c/da Ogliastrillo CEFALU’ (PA)



A.S.D. PANORMUS C.F.G. GREEN BASKET 99 10/11/24 – 18:00

PALAMANGANO – Via Ugo Perricone Engel, 14 PALERMO (PA)