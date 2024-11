Finisce a reti inviolate la sfida tra la Polisportiva Lascari Cefalù ed il San Giorgio Piana

La Polisportiva Lascari Cefalù non riesce a sfruttare la superiorità numerica e pareggia in casa contro il San Giorgio Piana. Analizziamo la partita, le occasioni mancate e le prospettive future in vista del derby con la Supergiovane Castelbuono.

È terminata a reti inviolate la sfida del Martino Ilardo di Lascari tra la Polisportiva Lascari Cefalù e il San Giorgio Piana. Una partita che ha tenuto col fiato sospeso i tifosi locali, caratterizzata da un primo tempo combattuto e ricco di emozioni.

I padroni di casa si sono distinti per le pericolose incursioni sulla fascia destra e per le conclusioni di Lorenzoni, che ha sfiorato più volte il gol. Al 42′ del primo tempo, un episodio ha cambiato l’inerzia della partita: l’espulsione di Jantus per un fallo di mano ha lasciato gli ospiti in inferiorità numerica.

Nonostante la superiorità numerica, la Lascari Cefalù non è riuscita a concretizzare le numerose occasioni create. Al contrario, è stato il San Giorgio Piana, in 10 uomini, a sfiorare più volte il vantaggio. A pochi minuti dalla fine, un miracolo del portiere Crisafulli ha evitato il gol ospite.

Il pareggio, seppur utile per muovere la classifica, lascia l’amaro in bocca ai tifosi madoniti, che si trovano momentaneamente in fondo alla classifica. La squadra dovrà fare i conti con alcune criticità emerse durante la partita, come l’incapacità di sfruttare la superiorità numerica e alcune fragilità tecniche e psicologiche.

In vista del derby con la Supergiovane Castelbuono, la squadra dovrà lavorare sodo per migliorare la propria performance e ottenere i tre punti. Sarà fondamentale analizzare gli errori commessi e trovare le soluzioni giuste per affrontare al meglio questa importante sfida.



Foto di Angelo Scialabba