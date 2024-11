Istituzione divieti nel Lungomare Giuseppe Giardina di Cefalù e via Roma

Istituzione divieti nel Lungomare Giuseppe Giardina di Cefalù per

manifestazione (esposizione di auto).

A parziale e momentanea modifica delle vigenti ordinanze che disciplinano il transito e la

sosta dei veicoli nel territorio comunale;

Dispone

NELLA CORSIA INTERNA DEL LUNGOMARE GIUSEPPE GIARDINA

è istituito divieto di transito e sosta con rimozione per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi a

servizio del Gruppo Riolo S.p.a. di Palermo dalle ore 10:00 alle ore 16:00 del 10.11.2024 e

comunque fino a cessate esigenze;



IN VIA ROMA

Nel tratto direzione Messina, compreso tra la via Giuseppe Giglio e la via Aldo Moro

e nel tratto compreso tra la via dei Mulini e il numero civico 139, è istituito divieto di

sosta con rimozione dalle ore 08:00 alle ore 17:00 del 12.11.2024 e fino a cessato

bisogno;



Ai contravventori ai divieti sopra indicati saranno applicate le sanzioni previste dalle

vigenti norme del Codice della Strada.

Gli Operatori di P.M. e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della

esecuzione del presente provvedimento.