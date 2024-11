Controlli del NAS nei panifici della provincia di Palermo: sequestri e sanzioni per oltre 15.000 euro

Durante le festività di Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Palermo hanno effettuato controlli a tappeto in diversi panifici della provincia, scoprendo numerose irregolarità che hanno portato a sequestri e sanzioni per un totale superiore a 15.000 euro. Le ispezioni, mirate a garantire la sicurezza alimentare e la conformità delle attività di ristorazione, hanno rivelato violazioni significative, tra cui carenze igieniche, mancata tracciabilità delle materie prime e ampliamenti non autorizzati degli spazi commerciali. Il prelibato “sfincione bagherese”, simbolo della tradizione culinaria locale, è finito sotto i riflettori in alcuni dei panifici ispezionati, trovandosi coinvolto nelle violazioni riscontrate.

Sicurezza alimentare a rischio: il sistema HACCP non rispettato

Le ispezioni dei NAS hanno portato alla luce numerose infrazioni, con particolare riferimento alla mancata applicazione del sistema HACCP, una procedura di autocontrollo che dovrebbe garantire la sicurezza alimentare in tutte le fasi di produzione. In molti casi, i panifici non rispettavano le linee guida igienico-sanitarie, presentando ambienti non idonei alla preparazione di prodotti da forno e materie prime prive di tracciabilità. Una scoperta particolarmente allarmante è stata quella di alcune colonie di blatte rilevate nel laboratorio di un forno, che ha portato i Carabinieri, insieme ai tecnici della prevenzione dell’ASP, a sospendere immediatamente l’attività.

Questi controlli puntano a tutelare la salute dei consumatori, in quanto le violazioni riscontrate rappresentano un rischio concreto per chi consuma prodotti non adeguatamente conservati o preparati in ambienti contaminati. La mancanza di tracciabilità, inoltre, impedisce di conoscere l’origine delle materie prime, un elemento fondamentale per garantire la qualità dei prodotti e la fiducia dei consumatori.

Reazioni e conseguenze per i panificatori: opinioni contrastanti

Le sanzioni amministrative e i sequestri dei prodotti hanno provocato reazioni differenti tra i panificatori e i cittadini. Molti residenti si sono detti favorevoli all’intervento del NAS, considerandolo necessario per garantire la sicurezza e l’igiene nei locali dove vengono preparati alimenti di uso quotidiano. La presenza di blatte e la mancanza di autorizzazioni specifiche sono state giudicate inaccettabili, soprattutto in un settore, come quello dei panifici, che rappresenta una tradizione fortemente radicata nella cultura locale.

Alcuni commercianti, tuttavia, hanno espresso preoccupazione per le ripercussioni economiche di queste sanzioni e sospensioni, evidenziando come la pandemia e la crisi economica abbiano già messo a dura prova le piccole attività. Pur riconoscendo l’importanza delle norme igienico-sanitarie, chiedono maggiori supporti per adeguarsi agli standard richiesti e evitare ulteriori sanzioni che potrebbero compromettere la loro attività.

I NAS, dal canto loro, sottolineano che l’obiettivo non è colpire indiscriminatamente i panificatori locali, ma garantire standard di sicurezza che proteggano i consumatori. In particolare, la trasparenza sulle materie prime utilizzate è essenziale per assicurare ai clienti prodotti sicuri e di qualità, nel rispetto della legge.

Conclusione: una lezione per la tutela della salute pubblica

Questa serie di controlli e le sanzioni amministrative evidenziano l’importanza della sicurezza alimentare, soprattutto in settori legati alla tradizione e al consumo quotidiano come quello della panificazione. La tutela della salute pubblica non è solo un obbligo di legge ma anche una responsabilità sociale, soprattutto in un periodo in cui la qualità dei prodotti è diventata una priorità per i consumatori.

Gli interventi del NAS ricordano agli esercenti l’importanza di rispettare le normative igienico-sanitarie e di adottare procedure di autocontrollo come l’HACCP. Resta da vedere se questo episodio spingerà i panificatori della provincia di Palermo a una maggiore attenzione alle procedure, per garantire prodotti sicuri e di alta qualità, proteggendo così il valore delle tradizioni locali e la fiducia dei loro clienti.