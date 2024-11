A Collesano screening sanitari gratuiti

Socializza gli articoli

Collesano si colora di prevenzione: Open Day itinerante dell’ASP di Palermo.

Collesano ospiterà giovedì 14 novembre un’importante iniziativa dedicata alla salute dei cittadini. L’ASP di Palermo, in collaborazione con il Comune di Collesano, il Lions Club Cefalù e Lions Club Madonie, organizzerà un Open Day itinerante in Piazza Santa Maria di Gesù, dalle 10:30 alle 16:30.

La cittadinanza avrà la possibilità di accedere gratuitamente a numerosi screening e servizi sanitari. Tra questi, si segnalano:

Screening pediatrici: visivo e logopedico per bambini dai 3 agli 8 anni.

Prevenzione cardiovascolare: screening per soggetti over 50.

Screening oculistici: per la prevenzione di glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatia.

Screening audiometrici.

Screening oncologici: al seno (mammografia), al collo dell’utero (Pap-test o HPV test) e al colon-retto (Sof Test).

Screening per malattie infettive sessualmente trasmissibili: epatite C, sifilide e HIV.

Screening per diabete.

Vaccinazioni.

Prevenzione del randagismo: impianto gratuito del microchip.

Sarà inoltre presente uno sportello amministrativo per fornire informazioni e chiarimenti.

L’iniziativa è completamente gratuita e non richiede prenotazione.

Per maggiori dettagli, è possibile scrivere a: [email protected]