Allerta arancione a Palermo: attesi forti temporali e nubifragi

La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta arancione per Palermo e altre aree della Sicilia, segnalando condizioni meteo avverse e rischio idrogeologico. Tra lunedì 11 e martedì 12 novembre sono previsti temporali intensi, accompagnati da forti rovesci, frequenti fulmini e raffiche di vento. Secondo Lorenzo Badellino, meteorologo di 3Bmeteo.com, la situazione meteo sarà particolarmente instabile, con fenomeni intensi in tutta la regione, ma in particolare nelle zone centrosettentrionali e sul versante ionico.

Una settimana di instabilità atmosferica

L’inizio della settimana si presenta con forti piogge e temporali, alimentati da correnti orientali che mantengono stazionaria una depressione tra Sicilia e Sardegna. Questa configurazione atmosferica, spiega Badellino, favorirà condizioni di instabilità fino a martedì sera. Palermo e le aree limitrofe saranno interessate da precipitazioni persistenti, mentre nella giornata di domani si prevede un’intensificazione dei fenomeni sul versante orientale, in particolare a Catania, con possibili nubifragi e accumuli di oltre 100 mm di pioggia.

Temperature in calo e previsioni per martedì

Le previsioni indicano un abbassamento delle temperature: i valori massimi oscilleranno intorno ai 20 gradi. Palermo e Messina raggiungeranno i 21 gradi, Agrigento i 20 e Catania i 18. La giornata di martedì vedrà i temporali proseguire, con rovesci di forte intensità, specialmente nel Catanese, dove il rischio nubifragi rimane elevato. La Protezione civile raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti e di prestare particolare attenzione nelle zone a rischio alluvione.

Evoluzione meteo per mercoledì: verso un miglioramento

Mercoledì, la depressione si sposterà gradualmente verso il basso Tirreno, con rovesci che persisteranno soprattutto al mattino sul versante ionico. Le altre province siciliane dovrebbero vedere un’attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio, con possibili schiarite, mentre nel Messinese qualche piovasco potrebbe protrarsi fino a sera. Questo miglioramento parziale potrebbe portare un po’ di sollievo dopo le piogge intense dei giorni precedenti.

Da giovedì atteso ritorno alla stabilità

Da giovedì, il quadro meteorologico appare più favorevole: l’ingresso di correnti settentrionali potrebbe generare qualche piovasco sporadico nelle aree settentrionali, ma nel complesso il tempo tenderà a stabilizzarsi. Per il resto della Sicilia, la situazione dovrebbe tornare a condizioni di maggiore stabilità, con cieli parzialmente sereni e assenza di fenomeni rilevanti.

Raccomandazioni e misure di sicurezza per la cittadinanza

Data l’allerta arancione e il rischio idrogeologico, la Protezione civile invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti meteo e a evitare spostamenti non essenziali, soprattutto nelle zone a rischio alluvione. È fondamentale mantenere prudenza e adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per prevenire disagi e danni in un periodo in cui le condizioni meteorologiche sono particolarmente instabili e critiche per la sicurezza della cittadinanza.