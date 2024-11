A Collesano un successo l’Open Day itinerante

Lions Club Cefalù, Lions Club Madonie, Comune di Collesano e Asp 6 Palermo insieme a Collesano per l’open day itinerante.

I camper e i sanitari di Asp, Amplifon e Lions hanno effettuato ben 653 screening sanitari diversi.

Esprimono soddisfazione gli organizzatori per la riuscita della manifestazione.

La cittadinanza ha avuto la possibilità di accedere gratuitamente a numerosi screening e servizi sanitari. Tra questi:

Screening pediatrici: visivo e logopedico per bambini dai 3 agli 8 anni.

Prevenzione cardiovascolare: screening per soggetti over 50.

Screening oculistici: per la prevenzione di glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatia.

Screening audiometrici.

Screening oncologici: al seno (mammografia), al collo dell’utero (Pap-test o HPV test) e al colon-retto (Sof Test).

Screening per malattie infettive sessualmente trasmissibili: epatite C, sifilide e HIV.

Screening per diabete.

Vaccinazioni.

Prevenzione del randagismo: impianto gratuito del microchip.

Istituito anche uno sportello amministrativo per fornire informazioni e chiarimenti.