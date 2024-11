Christmas Mine. Prima rassegna invernale SottoSale

L’Associazione SottoSale presenta Christmas Mine – Natale in Miniera: Prima rassegna invernale SottoSale, dal 6 al 21 dicembre 2024 al Museo di Arte Contemporanea Sottosale – Borgo Raffo

(Petralia Soprana, Palermo). Per tre venerdi e sabato, in coincidenza con le aperture straordinarie del MACSS Museo di Arte Contemporanea Sottosale all’interno della Miniera Italkali di Raffo (Petralia Soprana), ospiteremo eventi, letture, arte e persino uno straordinario Concerto di Natale.

Di seguito il programma dettagliato.

Altre info su www.museosottosale.it

“Omaggio alla bellezza, oltre il 25 novembre” – Venerdì 6 dicembre – Visite al Museo dalle 9 alle 16.

Dalle 16 alle 18, a conclusione delle iniziative internazionali contro la violenza sulle donne, in collaborazione con l’Associazione Progetto Forense – Unione di liberi Avvocati ed il patrocinio di altri Enti ed Istituzioni, Speciale Visita guidata al Museo Sottosale di Raffo alla scoperta delle opere dedicate all’universo femminile, con Lettura di poesie e proiezione del corto “Oltre il Silenzio ” del regista Fabio Riccobono. Seguirà dibattito.

Biglietto euro 10.

“Vibrazioni in miniera”- Sabato 7 dicembre – Visite al Museo dalle 9 alle 16.

Alle 17 Duilio Virzi drums – Giovane talento emergente della scena sperimentale siciliana, Duilio Virzi, ci offrirà una Esibizione in acustico di percussioni etniche con suoni di elementi naturali. Un viaggio nei meandri delle origini della musica e del cosmo. Una esperienza unica in una ambientazione unica.

Biglietto euro 15

“Laboratorio della felicità” – Venerdì 13 dicembre – Visite al Museo dalle 9 alle 16.

Seguirà Incontro a numero chiuso (max 20 partecipanti) su Benessere fisico ed emotivo a cura di Maria Carolina Palma, esperta di Psicologia della Felicità applicata al turismo esperienziale. Al termine della visita guidata tra le sculture di Salgemma, negli antri di sale, intraprenderemo un viaggio nel nostro inconscio per scoprire, insieme, nuove forme di felicità in un ambiente antico di sei milioni di anni.

Biglietto eur 20

“Profumo di Salso, La Via Salaria siciliana” – Sabato 14 dicembre dalle 9 alle 17

Speciale Macss Cultura: Spiegazioni geologiche ed archeo-geologiche sulla storia romana della valle del Salso tra Borgo Raffo, il Museo Sottosale e Pellizzara con la villa Santa Marina ed i suoi scavi. Per prenotare la visita agli scavi di Santa Marina contattare il +39 333 522 6523 (contributo libero all’Ass. Gaetano Messineo).

“SaLibro”- Venerdì 20 dicembre -Visite al Museo dalle 9 alle 16. Alle 15 Rassegna di letteratura per ragazzi in Miniera. In collaborazione con il Patto intercomunale per la lettura nelle Madonie, i giovani del territorio leggeranno dapprima alle 15 a Raffo, tra le sponde del Salso e gli angoli del borgo, e a seguire alle 16 in Miniera, alcuni brevi brani estratti dalla letteratura per ragazzi e non solo.

Biglietto di Accesso al Museo adulti euro 10, ragazzi euro 5, gratuito per i ragazzi che leggeranno durante il percorso. Accesso al museo non consentito ai minori di anni 12.

“Candle Night – Concerto di Natale – Sabato 21 dicembre -Visite al Museo dalle 9 alle 15. Alle 16 alla consueta visita al museo, seguirà lo Speciale Concerto di Natale “The Christmas Song “ per voci, violino e pianoforte, viaggio sonoro tra i più celebri brani classici internazionali natalizi reso ancor più magico dall’esperienza delle candele. Seguirà brindisi finale e panettore.

Biglietto euro 20

Info e regolamento su www.museosottosale.it o pagina FB https://www.facebook.com/Museoartecontemporaneasottosale