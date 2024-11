Interior design: come arredare la casa in stile etnico

Lo stile etnico riesce a trasformare una casa in un viaggio intorno al mondo, ricco di storia e di colori. Ma come si può arredare un ambiente domestico in questo stile senza creare disordine visivo? La chiave è nel bilanciare l’estetica esotica con una certa armonia, inserendo elementi unici in grado di evocare culture diverse e di portare nell’abitazione un’atmosfera di avventura e di calore. Ci sono diversi modi per trasformare uno spazio con questo tipo di arredamento, utilizzando materiali naturali, colori intensi e oggetti di artigianato che richiamano luoghi lontani.

I dettagli decorativi per raccontare storie

Arredare la casa in stile etnico è un’ottima scelta per creare ambienti caldi, ricchi di personalità e influenze culturali. In questo contesto, le pareti rivestono un ruolo cruciale: oltre a selezionare colori intensi e caldi come il terracotta, l’ocra o il verde giada, che richiamano paesaggi esotici, si può puntare sui rivestimenti. Ad esempio l’uso di carte da parati dai motivi esotici o etnici (tra queste carte da parati di Cartadaparatiartistica.com se ne possono apprezzare vari modelli) può dare un tocco di originalità e autenticità agli ambienti. Anche l’adozione di tessuti appesi o decorazioni murali caratteristiche di diverse culture del mondo aggiunge carattere e profondità, offrendo un effetto di immersione visiva nell’estetica etnica.

Gli accessori sono la vera anima dello stile etnico. Gli oggetti di artigianato, come le ceramiche dipinte a mano e le sculture, sono perfetti per creare qualcosa di unico in casa. Questi dettagli di arredamento si possono posizionare in punti strategici dell’abitazione, come le mensole, i tavoli o gli angoli dedicati alla lettura. Tutti i dettagli decorativi dovrebbero avere un significato, qualcosa che rappresenti una cultura o una tradizione lontana. Per esempio, per decorare le pareti si possono usare le ceste intrecciate, per creare un effetto in tre dimensioni che coinvolge immediatamente.

La scelta dei colori giusti per lo stile etnico

Per arredare la casa in stile etnico, anche la scelta dei colori è fondamentale. Lo stile etnico è caratterizzato da tonalità calde che ricordano la natura: sfumature di rosso, arancione acceso, giallo dorato, ocra e toni profondi del marrone. Questi colori trasmettono una sensazione di comfort e creano un’atmosfera di autenticità tipica delle culture del mondo.

Non bisogna avere paura di mettere insieme alcune tonalità che contrastano, come il viola o il turchese, per dare ancora più profondità all’ambiente domestico. Naturalmente, i colori devono riflettere l’identità culturale che si desidera evocare. Ad esempio, per uno stile che richiama l’India si possono scegliere colori vivaci e dorati, mentre per creare uno stile di arredamento che fa riferimento all’Africa potrebbe essere utile scegliere tonalità più calde.

I materiali naturali e i tessuti per l’autenticità

Un elemento al centro dell’arredamento etnico è quello dell’uso di materiali naturali. È consigliabile prediligere vimini, legno massello e pietra. Sono dei materiali che richiamano la bellezza della natura e offrono anche durata nel tempo e robustezza. Alcuni tessuti, come la lana, il lino o la juta, sono perfetti per completare l’aspetto etnico della casa.

I mobili in stile etnico e l’artigianato locale

I mobili nello stile etnico devono avere un certo carattere. Si potrebbero scegliere pezzi realizzati a mano che provengono da Paesi lontani, come credenze intagliate, tavoli in legno o sedie particolari. Tutti questi elementi danno un contributo per la creazione di uno spazio personale.

Non servono troppi mobili, per evitare di sovraccaricare l’ambiente: è meglio scegliere pochi pezzi che abbiano una forte identità. L’arredamento deve trasmettere un senso di originalità e ogni mobile dovrebbe sempre essere scelto per il suo valore artistico e culturale. Chi vuole creare un’atmosfera distintiva può optare per mobili con dettagli particolari, come intagli elaborati, disegni geometrici o elementi metallici.