Nel campionato di Basket DR 1 la Zannella in casa della capolista. Il Basket Cefalù ospita il Green.

Questo il programma della Quinta Giornata – andata

Multimedica Basket Erice Ribera Knights Basketball 16/11/24 – 19:30

Palestra IG. Pagotoi – Via Tivoli 37 – Casa Santa Eri ERICE (TP)



BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. GREEN BASKET 99 16/11/24 – 18:00

PALATRICOLI – c/da Ogliastrillo CEFALU’ (PA)

1° Arbitro NIGRO DANIELE di PALERMO (PA)

2° Arbitro MAJO GABRIELE di PALERMO (PA)



A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLON A.S.D. PANORMUS C.F.G. 16/11/24 – 18:30

PALALBERTI – Via Napoli C.da Zigari BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)



POL. DIL. VIRTUS TRAPANI ASD Zannella Basket 16/11/24 – 19:00

IV° C.D.Guglielmo Marconi – VIALE XI SETTEMBRE 2001 TRAPANI (TP)

1° Arbitro TARTAMELLA ARTURO di TRAPANI (TP)

2° Arbitro ACCARDO GIULIO di TRAPANI (TP)

Classifica squadre

Aggiornata al 15/11/24



1 POL. DIL. VIRTUS TRAPANI 8

2 A.S.D. PANORMUS C.F.G. 6

3 BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. 6

4 ASD Zannella Basket 4

5 PATTI BASKET 2

6 GREEN BASKET 99 2

7 Ribera Knights Basketball 2

8 A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLON 2

9 Multimedica Basket Erice 0