Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Cefalù. Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Francesco Calabrese, comunica che, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 26/08/1992 n° 7, è convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e urgente per Lunedì 18 Novembre 2024 alle ore 20,00 presso la Sala delle Capriate sita nel Palazzo Municipale di Piazza Duomo, per la trattazione degli argomenti di cui al seguente ORDINE DEL GIORNO

1 – Estremi di necessità e urgenza.

2. Adozione misure correttive a seguito della deliberazione della Corte dei Conti n. 263/2024/PRSP della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta. Qualora anche alla

ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta viene rinviata al giorno successivo

nei locali sopra indicati alla stessa ora e senza ulteriore avviso di convocazione.