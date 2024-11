Cefalù celebra vent’anni di cultura a tavola con l’Accademia Italiana della Cucina

La delegazione di Cefalù dell’Accademia Italiana della Cucina taglia un importante traguardo: vent’anni dedicati alla promozione della cultura gastronomica del territorio. Per celebrare questo anniversario, è in programma una grande festa al Teatro Cicero, un evento imperdibile per tutti gli appassionati di buona tavola e di tradizioni culinarie.

L’appuntamento, che si terrà domani, Sabato 16 Novembre dalle ore 10.00, sarà l’occasione per ripercorrere insieme le tappe fondamentali di questi vent’anni di attività. Attraverso immagini, video e testimonianze, i presenti potranno rivivere momenti indimenticabili e scoprire come l’Accademia ha contribuito a valorizzare il patrimonio enogastronomico locale.

Dopo i saluti istituzionali, sarà la volta di un affascinante viaggio nel tempo, che ripercorrerà le iniziative più significative organizzate dalla delegazione cefalutana: degustazioni, corsi di cucina, presentazioni di libri, convegni e molto altro. Un’occasione unica per scoprire come l’Accademia abbia saputo coniugare la passione per il cibo con la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.

La manifestazione si concluderà con un intervento della professoressa Rita Cedrini, che affronterà un tema di grande attualità: “Il cibo tra natura e cultura”. Un’analisi approfondita che ci aiuterà a comprendere il profondo legame che unisce l’alimentazione alle nostre tradizioni, alla nostra storia e al nostro ambiente.

L’ingresso all’evento è libero fino ad esaurimento posti. L’Accademia invita tutti gli interessati a partecipare a questa grande festa, un’opportunità per condividere la passione per la buona cucina e per scoprire le tante sfaccettature di un patrimonio culturale che ci appartiene.