Al Basket Cefalù 1972 la gara uno dei Play Off contro la Zannella Basket

Divisione Regionale 1 – PlayOff 2025

1ª Giornata – Andata (5 aprile 2025) . La prima giornata dei playoff della Divisione Regionale 1 si è aperta con quattro gare cariche di significato, intensità e un’atmosfera da grandi occasioni. Le emozioni non sono mancate, e tra derby infuocati e affermazioni autoritarie, si delinea già un quadro interessante per il ritorno.

Basket Cefalù 1972 A.S.D. – ASD Zannella Basket 90 – 80

Arbitri: Guzzardi (PA) – Pipitone (PA)

Un derby cittadino che non ha deluso le aspettative, e che ha premiato un Basket Cefalù cinico e ben orchestrato, capace di domare la Zannella in una gara intensa e ricca di colpi di scena.

Il punteggio racconta una partita accesa, combattuta fino ai minuti finali, dove l’intensità difensiva e le transizioni rapide dei padroni di casa hanno fatto la differenza. Il pubblico del Palasport ha trascinato i propri beniamini verso una vittoria fondamentale in ottica qualificazione. Cefalù parte con il piede giusto, e lancia un chiaro segnale alle rivali.

Ribera Knights Basketball – Patti Basket 90 – 61

Arbitri: Incamicia (PA) – Filingeri (PA)

Vittoria roboante per i Knights, che travolgono un Patti mai davvero in partita. Il +29 finale è la sintesi di un dominio totale, con Ribera che ha imposto ritmo, fisicità e precisione al tiro sin dalle prime battute.

Difesa aggressiva, contropiede letale e una panchina lunga: questi gli ingredienti del successo riberese, che archivia la gara d’andata con grande autorità. Patti ora è chiamata all’impresa nel ritorno.

A.S.D. Pallacanestro Barcellona – A.S.D. Panormus C.F.G. 72 – 59

Arbitri: Mucella De Gaetano (ME) – Squadrino (ME)

Barcellona difende il fattore campo con maturità e concretezza. Nonostante un inizio equilibrato, la squadra di casa ha saputo alzare il livello nel secondo tempo, scavando un solco difficile da colmare per Panormus.

Una prova di squadra solida, senza picchi individuali eccessivi ma con un’ottima circolazione di palla e difesa organizzata. Panormus non sfigura, ma servirà un’altra marcia per ribaltare il -13 nel match di ritorno.

Pol. Dil. Virtus Trapani – Green Basket 99 78 – 62

Arbitri: –

La Virtus Trapani gestisce con autorità la sfida interna contro Green Basket, grazie a una prestazione corale ben bilanciata tra intensità e disciplina tattica. Il +16 è frutto di una gara in crescendo, dove i trapanesi hanno saputo contenere i tentativi di rientro ospiti con lucidità e forza mentale.

Green Basket dovrà ritrovare fluidità offensiva e tenuta difensiva per giocarsi le sue chance nella gara di ritorno.

Classifica Parziale – Quarti di Finale (andata):

Ribera Knights Basketball +29 Virtus Trapani +16 Pallacanestro Barcellona +13 Basket Cefalù 1972 +10

Il ritorno. mercoledì prossimo, si preannuncia incandescente, ma già ora alcuni scenari sembrano delinearsi. Occhi puntati su Cefalù, che dopo il trionfo nel derby sogna in grande.