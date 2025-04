La Volley Sport Alcamo batte in trasferta la Kepha Volley di Cefalù (foto)

SERIE D FEMMINILE – GIRONE A

20ª Giornata | 6 Aprile 2025

Una giornata intensa quella andata in scena il 6 aprile nel Girone A della Serie D femminile, con risultati che muovono la classifica e alimentano la lotta nelle zone alte. Riflettori puntati sulla pesante sconfitta della Jingle Kepha 2.0, battuta in casa in tre set da Alcamo, mentre Aragona continua la sua marcia trionfale in vetta.

VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO – COM.FER. PALERMO 3-1

Parziali: 25-13, 25-18, 17-25, 25-22

La formazione di casa si impone con autorità nei primi due set, lasciando poi spazio al ritorno delle ospiti nel terzo. Ma il quarto parziale chiude i conti a favore di Volley Land, che conquista la sua quarta vittoria stagionale.

JINGLE KEPHA 2.0 – ASD VOLLEY SPORT ALCAMO 0-3

Parziali: 14-25, 24-26, 23-25

Brutta battuta d’arresto per la Kepha, sconfitta nettamente da un Alcamo concreto e incisivo. Nonostante una buona reazione nel secondo e terzo set, le padrone di casa non riescono a ribaltare la situazione. Un ko pesante che frena la corsa in classifica.



PALERMO MONDELLO VOLLEY – G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 3-0

Parziali: 25-18, 28-26, 25-23

Vittoria netta per Mondello, anche se i parziali raccontano una partita più combattuta di quanto sembri. Le ospiti lottano fino all’ultimo, ma sono le palermitane a portare a casa i tre punti e a consolidare il quarto posto.

MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA – MEDTRADE VOLLEY PALERMO 3-0

Parziali: 25-10, 25-13, 25-19

Dominio assoluto della capolista, che travolge la Medtrade con un triplice parziale senza storia. Aragona si conferma squadra da battere, guidando il girone con 53 punti e un solo ko all’attivo.

ASD PRIMULA – POMARALVA 3-2

Parziali: 25-23, 26-24, 22-25, 19-25, 15-13

Match spettacolare e combattuto punto su punto. Primula parte forte ma subisce il ritorno di Pomaralva, che porta la sfida al tie-break. L’ultimo set, deciso ai vantaggi, premia la maggiore freddezza delle padrone di casa.

US VOLLEY BAGHERIA – A.C.D.S. CAPACENSE 2-3

Parziali: 17-25, 25-13, 25-21, 20-25, 10-15

Altro tie-break e altra sfida dal grande equilibrio. Bagheria riesce a rimontare dopo aver perso il primo set, ma Capacense non molla e nel quarto e quinto parziale ritrova precisione e ritmo. Due punti preziosi per restare nella scia delle prime.

Classifica aggiornata – Serie D Femminile (Girone A)