La Polisportiva Lascari Cefalù retrocessa in Promozione. Trionfo per l’Athletic Palermo

Eccellenza Girone A – 29ª Giornata

Un turno carico di significati, tra verdetti e ultimi fuochi prima di play-off e play-out

L’Athletic Club Palermo conquista aritmeticamente la promozione diretta in Serie D, espugnando il campo dell’Accademia Trapani al termine di una partita spettacolare: 4-3 il risultato finale per i palermitani, che salgono a 74 punti, chiudendo ogni discorso per il primo posto con una giornata d’anticipo. Un trionfo costruito giornata dopo giornata, con numeri da capogiro: 71 gol fatti, miglior attacco, e appena una sconfitta in 29 gare.

La Città di Gela non molla e vince anche a Partinico per 3-1, ma dovrà accontentarsi dei play-off: sono 6 i punti di distacco dalla vetta, incolmabili. Resta comunque una stagione da incorniciare per i gelesi, capaci di segnare 72 reti, una in più della capolista.

In zona tranquilla, vince il Marsala, che travolge per 4-1 un ormai rassegnato Lascari-Cefalù: con questo risultato i trapanesi salgono a 40 punti, agganciando l’Accademia Trapani. La notizia però è un’altra: la netta sconfitta sancisce la retrocessione diretta del Lascari-Cefalù, che resta a 17 punti e non può più recuperare il penultimo posto. Un epilogo amaro dopo un’annata complicata, chiusa con 20 sconfitte su 29 partite.



Questi tutti i risultati

Squadra Casa Risultato Squadra Ospite Accademia Trapani 3 – 4 Athletic Club Palermo Città Di San Vito Lo Capo 2 – 0 Don Carlo Lauri Misilmeri Folgore Calcio Castelvetrano 1 – 0 Parmonval Marsala 1912 4 – 1 Lascari – Cefalù Oratorio S. Ciro E Giorgio 4 – 3 Castellammare Calcio 94 Partinicaudace 1 – 3 Città Di Gela Supergiovane Castelbuono 1 – 1 San Giorgio Piana Unitas Sciacca Calcio 0 – 2 Casteldaccia

Si rilancia invece la Folgore Castelvetrano, che regola di misura il Parmonval e si porta a 34 punti, in piena corsa play-out. Stesso punteggio in classifica per il San Vito Lo Capo, che con un secco 2-0 al Misilmeri condanna gli ospiti a dire addio alla corsa al terzo posto.

Spettacolo e brividi a Bagheria, dove l’Oratorio S. Ciro e Giorgio batte 4-3 il Castellammare, una vittoria che incoraggia in vista dei play-out.

Nella parte bassa, vince anche il Casteldaccia, che raggiunge quota 30 e 12° posto, posizione preziosissima in vista dei Play Out.

A 90 minuti dalla fine, i verdetti iniziano a delinearsi ma molto è ancora in bilico. Resta da vivere l’ultimo turno con il fiato sospeso, poi sarà tempo di play-off e play-out. E lì, inizierà un altro campionato.



Classifica

Pos Squadra Punti 1 Athletic Club Palermo 74 2 Città Di Gela 68 3 Unitas Sciacca Calcio 53 4 San Giorgio Piana 49 5 Don Carlo Lauri Misilmeri 43 6 Marsala 1912 40 7 Accademia Trapani 40 8 Parmonval 38 9 Castellammare Calcio 94 35 10 Città Di San Vito Lo Capo 34 11 Folgore Castelvetrano (-3) 34 12 Casteldaccia 30 13 Supergiovane Castelbuono 28 14 Oratorio S. Ciro e Giorgio (-1) 26 15 Partinicaudace 23 16 Lascari – Cefalù 17

Prossimo turno

Domenica 27 Aprile