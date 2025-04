Gli gli elogi di Alessandro Borghese alla Città di Cefalù

Ospite della nostra Città per realizzare una puntata del suo noto programma in onda su Sky, ha scritto sulla sua pagina social,

“Incastonata tra il mar Tirreno e i Parco delle Madonie, Cefalù racconta perfettamente le due anime della Sicilia: il mare e la montagna. La sua Rocca, con davanti la magnifica Cattedrale dall’architettura arabo-normanna, attira ogni anno migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo. E dove può concludersi al meglio una vacanza se non a tavola? Le vie del centro storico, pullulano di ristoranti dal più turistico al più autentico, ma tutti con una proposta variegata e di altissima qualità. Ed è proprio a tavola, nei profumi dei piatti senza tempo, Cefalù racconta questo connubio di mare ed entroterra siculo. Il pesce è il protagonista assoluto della tavola grazie ad alcuni capisaldi della cucina siciliana come la pasta con le sarde, gli involtini di pesce spada e le sarde a beccafico. Ma questi piatti non sarebbero gli stessi senza i prodotti della terra. Basta alzare lo sguardo verso il Carbonara per ritrovarsi con i vicini Nebrodi, in un’altra Sicilia, anch’essa fortemente radicata nella tradizione cefaludese. Ingredienti come il finocchietto selvatico e l’origano, le nocciole di Polizzi, la provola e la ricotta delle Madonie e le carni pregiate come il maialino nero, offrono un’alternativa ai piatti di mare. L’esempio più calzante è la pasta a “taiànu”, vero piatto tipico della città”.



Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: tutto quello che c’è da sapere sul programma



L’iconico show Sky Original spegne 10 candeline con un viaggio che permetterà di scoprire nuove mete fino ad oggi mai toccate ma anche con tre puntate-evento che, per l’occasione, avranno una costruzione speciale.

Anche in questi nuovi episodi di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti rimarranno immutate le principali regole di base: quattro ristoratori si sfidano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’agognato e inconfondibile “dieci” dello chef; ciascun ristoratore invita nel proprio locale gli altri tre pretendenti accompagnati da chef Alessandro Borghese: ci sarà subito la mitica ispezione, i “colleghi” in sala e Alessandro in cucina. A seguire i tre colleghi insieme ad Ale si metteranno a tavola, e da questo momento in poi tutto sarà oggetto di valutazione, arrivando quindi a esprimere le proprie valutazioni – assegnando un punteggio da 0 a 10 – a location, menu, servizio e conto del ristorante, oltre alla quinta categoria, lo special, differente in ciascuna puntata in quanto collegata al tema dell’episodio.

Le votazioni rimarranno segrete fino a quando i quattro ristoratori non saranno chiamati a sedersi nuovamente a uno stesso tavolo per il confronto finale: qui dovranno svelare i propri giudizi e confrontarsi, a carte scoperte, su ogni aspetto delle valutazioni. I voti di Chef Borghese, invece, rimarranno segreti fino alla fine perché, come da tradizione, i suoi voti possono confermare o ribaltare l’intera classifica.